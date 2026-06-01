El jujeño Rodrigo Aban brilló en el Open Internacional de natación y representará a Argentina

Rodrigo Aban fue convocado a la Selección Nacional de Natación para atletas con Síndrome de Down , luego de una destacada participación en el 2° Open Internacional de Natación Paralímpica 2026 , realizado en el CeNARD, en Buenos Aires.

Alegría. La natación y el atletismo le dieron las primeras medallas a Jujuy en los Juegos Evita

El deportista palpaleño fue oficialmente incorporado al Seleccionado Nacional de Natación para atletas con Síndrome de Down, dependiente de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down.

La certificación emitida por la entidad nacional confirma que Aban forma parte del plantel que representará a la Argentina en el próximo Campeonato Mundial de Natación para atletas con Síndrome de Down. La competencia internacional se desarrollará en Albufeira, Portugal, durante el mes de noviembre.

Rodrigo Aban participó del 2° Open Internacional de Natación Paralímpica 2026, realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires.

El certamen fue organizado por el Comité Paralímpico Argentino y reunió a más de 120 nadadores de Argentina, Uruguay y Paraguay. La competencia estuvo homologada por World Para Swimming y contó con un importante nivel deportivo.

Dos medallas para Jujuy

En ese escenario, Aban dejó a Jujuy entre los mejores del torneo al conseguir dos medallas. El nadador obtuvo la medalla de plata en los 50 metros mariposa y la medalla de bronce en los 50 metros pecho. Su actuación le permitió consolidarse como uno de los representantes jujeños más destacados dentro de la natación adaptada.

Presencia jujeña en el CeNARD

Además de Rodrigo Aban, otros nadadores de la Fundación Los Pingüinos participaron de la competencia durante tres jornadas de alto nivel nacional. Los representantes jujeños fueron Ignacio Quispe, Carlos Ibáñez, Alejo Landriel y Rodrigo Aban.

La participación del equipo marcó una nueva experiencia deportiva para los nadadores de la provincia y volvió a posicionar a Jujuy en una competencia de nivel internacional.