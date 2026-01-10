Con dos medallas en natación, Rufina emocionó a la China Suárez: "Qué orgullo"

La actriz Eugenia “China” Suárez compartió su alegría por el desempeño deportivo de su hija Rufina Cabré, fruto de su relación con Nicolás Cabré, quien obtuvo dos medallas en una competencia de natación. A través de sus redes sociales, la artista difundió imágenes del torneo y dedicó un mensaje afectuoso a la niña.

En el último tiempo, Rufina comenzó a participar en eventos vinculados a este deporte acuático y, según mostró su madre, logró ubicarse entre los primeros puestos de la competición. En las fotos publicadas se la observa concentrada en la pileta y celebrando tras finalizar las pruebas.

La publicación de la China Suárez los logros de Rufina en natación: Suárez escribió: “Felicitaciones mi reina, qué orgullo. Qué felicidad poder acompañarte en cada paso, te amo”. El mensaje acompañó una secuencia de imágenes que reflejaron el acompañamiento familiar en el proceso.

China Suarez sobre las medallas de Rufina El posteo de Mauro Icardi con la China Suárez y las reacciones en redes En paralelo, Mauro Icardi publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el primer aniversario desde que oficializó su relación con la actriz. El delantero acompañó un carrusel de fotos con un texto de tono personal: “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”.

Luego, expresó: “Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”. Y añadió: “Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”. El jugador cerró el mensaje con una referencia al inicio de la relación: “Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi sangre japonesa”. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@mauroicardi)

