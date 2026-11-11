Murió Carlos Babington, una de las grandes figuras del fútbol argentino

La muerte de Carlos Babington puso fin al recorrido de una figura que quedó ligada a la identidad futbolística de Huracán y a una camada de jugadores que marcó una época en el deporte nacional. Fue ganador del campeonato de 1973 , integrante de la selección argentina en el Mundial de 1974 y referente del Globo desde distintos roles.

Estuvo ligado al club como director técnico y dirigente, mantuvo por más de 50 años una relación con el club de Parque Patricios que combinó homenajes, reconocimiento y momentos de conflicto. Murió a los 77 años .

Carlos Babington llegó al plantel superior de Huracán en 1969 y, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo conducido por César Luis Menotti , que se consagró en el Metropolitano de 1973 gracias a un estilo de juego ofensivo y un grupo de futbolistas que quedó en la memoria de la institución.

Con su perfil de organizador y su habilidad con la pierna izquierda , el Inglés formó parte de aquella formación histórica junto a figuras como Miguel Brindisi , René Houseman , Omar Larrosa , Alfio Basile y Jorge Carrascosa .

Su estilo se caracterizaba por manejar los tiempos del partido, distribuir el balón y sumarse a las jugadas de ataque para generar peligro. Bajo la conducción de Menotti logró afianzarse, después de una primera etapa en Huracán en la que todavía intentaba ganarse un puesto como titular.

La institución de Parque Patricios fue la que comunicó oficialmente su muerte a través de sus plataformas digitales. “El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”, expresó la entidad.

La Asociación del Fútbol Argentino también manifestó su pesar por la muerte del exfutbolista. “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, comunicó la entidad. Por su parte, el titular de la AFA, conocido como Chiqui Tapia, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, figura y gran emblema del fútbol argentino, que supo vestir la camiseta de nuestra Selección. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos”.

“Usted dentro de mi equipo va a ser titular y quiero que sea el conductor”, recordó Babington en una entrevista con colegas de TN en 2024, al evocar las palabras que le dedicó Menotti antes de confiarle el manejo del mediocampo.

El Metropolitano de 1973, la consagración que marcó su carrera

La conquista del Metropolitano de 1973 representó el momento de mayor brillo en la carrera futbolística de Babington. En aquel torneo, Huracán sumó 46 puntos en 32 encuentros, producto de 19 victorias, ocho igualdades y cinco caídas.

El Globo convirtió 62 tantos y recibió 30, números que le permitieron finalizar el campeonato con cuatro puntos de diferencia sobre Boca Juniors. La obtención del trofeo, además, afianzó la figura de Menotti, quien años después conduciría al seleccionado argentino hacia el título mundial de 1978.

Esa etapa siguió ocupando un lugar privilegiado en la memoria de Babington, incluso después de jugar en otras instituciones y de protagonizar enfrentamientos con dirigentes y simpatizantes de Huracán. “Salir campeón con Huracán es lo máximo que viví en el fútbol”, reconoció. Sus palabras reflejaron el profundo vínculo que lo unió al club desde sus primeros años en Parque Patricios y que continuó durante sus posteriores funciones como director técnico y presidente

En su etapa formativa, Babington pasó durante un corto período por las divisiones inferiores de River Plate, donde se desempeñaba en la defensa. Más tarde realizó una prueba en Huracán y se sumó a las categorías juveniles. Según relató, desde siempre había sido simpatizante del Globo y admiraba al peruano Miguel Loayza. Su debut oficial llegó frente a Deportivo Morón, en un partido disputado en el estadio de Vélez Sarsfield.

Su paso por la Selección argentina y la experiencia mundialista

Sus destacadas actuaciones con Huracán le permitieron llegar al seleccionado nacional, donde fue convocado en diferentes etapas. Además, integró la delegación argentina que participó de la Copa del Mundo de Alemania 1974. Durante el certamen disputó cinco encuentros y anotó un tanto, aunque el conjunto albiceleste no logró avanzar más allá de la segunda ronda.

Luego de su participación en la Copa del Mundo, Babington continuó su carrera en el Wattenscheid alemán. Su paso por el fútbol europeo redujo sus chances de ser convocado por Menotti para el Mundial de 1978, debido a que el técnico solía elegir principalmente a jugadores que se desempeñaban en el torneo argentino, salvo la excepción de Mario Kempes.

En 1978 volvió a vestir la camiseta de Huracán y se quedó en el club hasta 1982. Posteriormente, tuvo experiencias en el Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y en Junior de Barranquilla, equipo en el que puso fin a su trayectoria profesional en 1983.

Del retiro a los bancos: su recorrido como entrenador y dirigente

Una vez finalizada su carrera como futbolista, Babington inició su camino en la dirección técnica. Estuvo al frente de distintos equipos, entre ellos Platense, Huracán, Racing y River Plate. Durante su etapa en el conjunto de Núñez tuvo bajo sus órdenes a jugadores de la talla de Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo, aunque permaneció poco tiempo en el cargo.

Además, integró el cuerpo técnico de Alfio Basile como asistente en Vélez Sarsfield. De esta manera, desarrolló una extensa trayectoria en diferentes ámbitos del fútbol argentino, tanto dentro del campo de juego como en funciones institucionales.

Durante su gestión al frente de Huracán, Babington despertó tanto respaldo como críticas entre los integrantes de la institución. Sin embargo, las diferencias que surgieron en ese período no modificaron la importancia de su trayectoria ni el lazo que construyó con el club.

Fue uno de los protagonistas de la generación que llevó al Globo a la gloria en 1973, defendió los colores de la selección argentina en un Mundial y siguió ligado al ambiente futbolístico hasta sus últimos años, mediante entrevistas, evocaciones de su carrera y discusiones sobre el pasado de Huracán.

Las declaraciones que reflejaron sus conflictos en Huracán

En 2021, Babington admitió que una de las situaciones que más lo afectaban era no poder ir a la cancha de Huracán con su nieto, debido a que temía recibir insultos de los hinchas. El exjugador, campeón con el Globo en 1973, también reconoció que su gestión como presidente le había dejado un profundo malestar. “Me molesta que quizá pase por Parque Patricios y alguno me grite ladrón. La impotencia es por la injusticia de algo que está distorsionado”, expresó.

En otra oportunidad, Babington destacó el legado del histórico conjunto dirigido por Menotti y expresó su satisfacción por el reconocimiento que todavía recibe: “Es un tremendo orgullo para nosotros cómo se lo recuerda. Fue uno de los equipos que más se acercó al gusto del hincha argentino”.

Al recordar su experiencia en el Mundial de Alemania 1974, en cambio, manifestó una postura crítica: “Lo del Mundial ’74 fue una desprolijidad absoluta”. Según contó, se incorporó al plantel apenas ocho días antes del primer partido, tras la lesión de Roque Avallay. “Ese mismo día me confirmaron que iba a ser titular. Eso marcó el desastre que se vivió ahí”, relató.

Durante esa conversación, Babington también compartió una opinión que generó controversia al establecer una comparación entre dos figuras del fútbol argentino: “En mi opinión, Houseman fue mejor que Maradona, pero siempre esto es polémico, porque es casi imposible comparar a un tipo que jugó dos años en forma excelente contra otro que lo hizo 16. Era un futbolista sin defectos, pero éstos estaban afuera de la cancha”.

Entre los episodios que más lamentó de su trayectoria estuvo haberse quedado afuera del Mundial disputado en la Argentina. De acuerdo con su relato, en mayo de 1977 Menotti viajó hasta su domicilio en Alemania para proponerle que regresara al país: “Para la Copa del Mundo voy a armar el equipo con los que juegan en el país y el único de afuera va a ser Kempes. Convencé al presidente de que te deje ir a préstamo a Huracán, yo arreglo con los dirigentes del Globo y te meto entre los 22′”.

La negativa del máximo responsable del club alemán impidió que Babington regresara al país, por lo que no pudo integrar el plantel que conquistó el Mundial de 1978 con la selección argentina.

Las anécdotas y los recuerdos que dejó sobre su carrera

En otro tramo de la entrevista, calificó su corta experiencia como entrenador de River Plate en 1995 como “el error más grande de mi carrera”. También evocó cómo era uno de los futbolistas que tuvo bajo sus órdenes en aquel entonces: “Cuando llegué a River, era un chico sumiso y que no atravesaba un buen momento. Jamás podía suponer que iba a convertirse en este maravilloso entrenador que es”, expresó sobre Marcelo Gallardo.

Al recordar el encuentro que le impidió consagrarse campeón durante su gestión como presidente de Huracán, en el Clausura 2009, Babington relató una particular escena que protagonizó al enterarse del tanto de Vélez que sentenció la definición del torneo en Liniers: “Enfilé hacia la cancha y cuando estaba a 20 metros del portón, salió un muchacho con la camiseta de Vélez gritando el gol. Quería que me tragara la tierra”.

En el tramo final de la entrevista, Babington expresó una reflexión que sintetiza el lazo que mantuvo con el club: “Sin soberbia, pienso que en la historia de Huracán no hay nadie con mi trayectoria y no puedo ir a la cancha. Pero lo que nadie va a cambiar es que Huracán y yo somos algo que no se va a poder romper nunca y eso me lo llevo a la tumba”.