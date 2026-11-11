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11 de noviembre de 2026 - 07:51
Deportes.

Este jueves inicia el Torneo Metropolitano 2026 de la Liga Jujeña: formato y primera fecha

Los ganadores del Torneo Metropolitano 2026 clasificarán directamente a la Copa Jujuy 2027. La competencia iniciará este jueves 12 de noviembre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Zapla Ciudad de Nieva

El Torneo Metropolitano 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol comenzará este jueves 12 de noviembre, con encuentros correspondientes a la Primera División femenina y masculina. La competencia tendrá un formato de eliminación directa y otorgará a sus ganadores la clasificación a la Copa Jujuy 2027.

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La programación y el sistema de disputa quedaron establecidos durante la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña, donde también se acordaron modificaciones en los horarios de los partidos debido a las altas temperaturas.

Cómo se jugará el Torneo Metropolitano 2026

La primera instancia del campeonato se disputará mediante partidos de ida y vuelta. El equipo mejor ubicado en la tabla general de posiciones tendrá la ventaja de definir la serie como local. A partir de las siguientes rondas, los enfrentamientos se resolverán a partido único en el estadio La Tablada. En caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Por otra parte, el Club Atlético Cuyaya, que terminó en el primer puesto de la tabla general, se incorporará directamente en la siguiente instancia del torneo.

Goleada de Cuyaya a Lavalle.

Goleada de Cuyaya a Lavalle.

En tanto, el Consejo Directivo también estableció que la participación en la Primera División femenina será optativa, debido a que varios clubes no cuentan con jugadoras suficientes para afrontar la competencia. En cuanto a los horarios, se fijaron las 15:00 para los partidos femeninos y las 17:00 para los masculinos, como medida ante las altas temperaturas. No obstante, algunos encuentros tendrán horarios especiales.

Primera fecha del Torneo Metropolitano: días, horarios y estadios

La jornada inicial se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de noviembre, con partidos programados en los estadios Jesús Flores, La Tablada y Líbero Bravo.

Jueves 12 de noviembre

Comercio vs. Gimnasia de Jujuy
Estadio Jesús Flores

  • Femenino: 15:00.

  • Masculino: 17:00.

Universitarios vs. Sportivo Alberdi
Estadio La Tablada

  • Femenino: 15:00.

  • Masculino: 17:00.

Belgrano vs. Talleres de Perico

  • Femenino: 19:30 (por confirmar)

  • Masculino: 21:30.

Viernes 13 de noviembre

Sportivo Palermo vs. Atlético Palpalá
Estadio Jesús Flores

  • Femenino: 15:00.

  • Masculino: 17:00.

Ciudad de Nieva vs. Altos Hornos Zapla
Estadio La Tablada

  • Masculino: 17:00.

El Cruce vs. Gorriti

  • Masculino: 21:00.

Malvinas vs. Lavalle
Estadio Líbero Bravo

  • Femenino: 15:00.

  • Masculino: 17:00.

Sábado 14 de noviembre

La Viña vs. Los Perales
Estadio La Tablada

  • Femenino: 15:00.

  • Masculino: 17:00.

Domingo 15 de noviembre

San Francisco vs. Luján
Estadio Líbero Bravo

  • Femenino: 15:00 (por confirmar)

  • Masculino: 17:00.

Los campeones clasificarán a la Copa Jujuy 2027

Además de definir a los ganadores del Torneo Metropolitano 2026, la competencia otorgará plazas para la próxima edición de la Copa Jujuy.

Los equipos que consigan el título obtendrán la clasificación a la Copa Jujuy 2027, uno de los objetivos establecidos para esta nueva competencia de la Liga Jujeña de Fútbol.

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