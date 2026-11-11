El significado de la casulla celeste y blanca que lució el papa León XIV en Luján

El Pontífice eligió una casulla con los colores asociados a la Virgen María, bordados dorados y símbolos de profunda tradición católica.

En una jornada cargada de fe, emoción y despedidas, el Papa León XIV apareció frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján vestido de celeste y blanco . La imagen tuvo un significado especial para los argentinos que se acercaron a compartir su última misa en el país. Los colores, tan presentes en la identidad nacional, también guardan una profunda relación con la Virgen María, patrona de la Argentina.

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La elección de su vestimenta no pasó inadvertida. En medio de una multitud de peregrinos, León XIV llevó una casulla en la que predominaba el celeste, acompañada por una franja blanca central, bordados dorados y símbolos dedicados a María. Cada detalle tenía un sentido religioso que adquirió todavía más importancia por tratarse de una celebración frente al santuario mariano más representativo del país.

El miércoles 11 de noviembre, la ciudad de Luján se convirtió en el escenario del último gran encuentro del pontífice con los fieles argentinos. Allí, donde miles de personas llegan cada año para rezarle a la Virgen, el Papa se presentó con una vestimenta que también expresaba la devoción mariana.

La prenda que utilizó el Santo Padre se llama casulla. Es la vestidura exterior que llevan los sacerdotes durante la celebración de la misa y, en esta oportunidad, fue confeccionada con una combinación de colores especialmente significativa.

El celeste está tradicionalmente asociado a la Virgen María y a su protección maternal. Es también uno de los tonos más característicos del manto con el que se representa a Nuestra Señora de Luján, una imagen profundamente arraigada en la fe de los argentinos.

El blanco, por su parte, representa la pureza, la alegría y la gloria dentro de la tradición litúrgica de la Iglesia católica.

Aunque ambos colores remiten inmediatamente a la bandera argentina, su presencia en la casulla responde principalmente a la tradición mariana. De esta manera, la vestimenta estableció un vínculo visual entre la celebración religiosa, la Virgen de Luján y el pueblo que se reunió para despedir al pontífice.

Uno de los detalles más destacados apareció en el centro de la prenda, donde se pudo observar un bordado dorado con una corona, rayos y un monograma mariano.

Debajo de estos símbolos se encontraba la palabra “Regina”, que significa “Reina” en latín. Es uno de los títulos con los que la tradición católica reconoce a María como Reina del Cielo.

Estos elementos hicieron de la casulla mucho más que una vestimenta ceremonial. Su diseño permitió expresar, mediante colores y símbolos, la importancia de la Virgen María en la fe católica y el vínculo especial que mantiene con la Argentina.

El Papa encabeza la Misa por la caridad en Luján. Foto: Juano Tesone

El significado del palio blanco que llevó León XIV

Además de la casulla, el Papa utilizó sobre sus hombros un palio blanco con pequeñas cruces negras, otra de las insignias propias de su misión religiosa.

El palio se confecciona tradicionalmente con lana de cordero y representa la responsabilidad pastoral del pontífice. Su significado está relacionado con la imagen de Jesús como el Buen Pastor, aquel que busca a la oveja perdida y la lleva sobre sus hombros.

Las cruces negras, en tanto, recuerdan la Pasión de Cristo y simbolizan la misión espiritual del Papa como guía de la Iglesia universal.

Su presencia durante la celebración en Luján completó una vestimenta cargada de referencias religiosas, en la que cada elemento acompañó el mensaje de fe y esperanza de la última misa de León XIV en territorio argentino.

La elección de Luján para despedirse del país también tuvo un profundo valor simbólico. La Basílica es uno de los principales destinos de peregrinación de la Argentina y un lugar al que generaciones de fieles llegan para agradecer, pedir por sus seres queridos y encontrar consuelo en la fe.

En ese escenario, el celeste y blanco de la casulla ofreció una imagen que reunió dos sentimientos muy presentes durante la jornada: el amor por la Virgen de Luján y la emoción de acompañar al Papa en su despedida.

Así, León XIV cerró su visita a la Argentina bajo los colores tradicionalmente asociados a María, en una celebración que reunió espiritualidad, identidad y el cariño de los fieles antes de continuar su viaje apostólico por Sudamérica.