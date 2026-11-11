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11 de noviembre de 2026 - 10:46
País.

Luciano Pereyra cantó emocionado en la previa de la misa del Papa León XIV en Luján

Luciano Pereyra brindó un breve show en la previa de la llegada del Papa León XIV a la Basílica de Luján.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Luciano Pereyra Luján

Luciano Pereyra fue uno de los artistas que participaron de la misa de despedida del Papa León XIV en Argentina. El músico se presentó ante miles de fieles reunidos en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en su ciudad natal, donde interpretó algunas de sus canciones más conocidas antes de la llegada del Sumo Pontífice.

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La presentación tuvo un significado particular para el cantante, quien pudo formar parte de la celebración religiosa en el lugar donde nació. Desde que recibió la confirmación de su participación, Pereyra manifestó la emoción y la responsabilidad que representaba cantar durante un acontecimiento de estas características.

Las canciones que interpretó Luciano Pereyra en Luján

El artista comenzó su presentación con Si no es contigo, ante la multitud que se encontraba en el predio de la Basílica.

Luego de la primera interpretación, se dirigió al público para agradecer la oportunidad de participar del encuentro y destacó lo especial que resultaba hacerlo en su ciudad. “Muy buenos días, Luján. Buenos días, Argentina. Muchas gracias. Hermosa posibilidad de poder cantar en mi tierra”, expresó.

Antes de continuar con su repertorio, compartió una frase que recordó especialmente para la ocasión. “Alguien me dijo alguna vez: ‘Llevá siempre una canción en la mano porque no sabés quién puede necesitarla’”, contó el músico.

A continuación, invitó a los presentes a acompañarlo con otra de sus composiciones: “Vamos todos a cantar esta canción que se llama Tu mano”. El tema, cuyo mensaje está relacionado con el acompañamiento, la esperanza y la solidaridad, formó parte de uno de los momentos de la presentación en el marco de la celebración religiosa.

El repertorio completo de Luciano Pereyra durante la celebración

Además de Si no es contigo y Tu mano, Luciano Pereyra interpretó otras tres canciones durante su participación frente a la Basílica de Luján. Los temas que formaron parte de su presentación fueron:

  • Si no es contigo.

  • Tu mano.

  • El elegido.

  • Seré.

  • Sólo le pido a Dios.

La última canción, una de las composiciones más reconocidas de León Gieco, también estuvo presente en la jornada. Su mensaje y su vínculo con la música popular argentina acompañaron el encuentro de los fieles.

La emoción de Luciano Pereyra por volver a cantarle a un Papa

La participación en la despedida de León XIV también llevó al artista a recordar una experiencia similar que había vivido años atrás. Pereyra contó que, 26 años antes, había tenido la oportunidad de cantar para un Papa durante un encuentro en Roma.

Al referirse a lo que significaba volver a participar de una celebración de estas características, reconoció que le resultaba difícil contener la emoción.

Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un Papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años, manifestó. Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un Papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años, manifestó.

De esta manera, el músico volvió a formar parte de una ceremonia vinculada a una visita papal, esta vez en Argentina y en Luján, su ciudad natal, donde compartió su música con los fieles que se acercaron para despedir a León XIV.

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