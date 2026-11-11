"Argentina tiene dos Papas, uno por adopción": las palabras de León XIV que emocionaron en Luján

Entre aplausos y ovaciones, el Papa León XIV se despidió en Luján con palabras de gratitud y una promesa de cercanía con el pueblo argentino.

Entre aplausos, lágrimas y una multitud que no quería despedirlo, el Papa León XIV cerró su última misa en Argentina con palabras que despertaron una profunda emoción . Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Santo Padre agradeció el afecto recibido durante su visita, recordó al Papa Francisco y aseguró que se lleva a todos los argentinos en su corazón. Su despedida tuvo una frase que resumió lo vivido durante estos días: “Me he sentido como en casa”.

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“Me he sentido como en casa” “Me he sentido como en casa”

La celebración de este miércoles 11 de noviembre marcó el final de una visita que reunió a familias, jóvenes, peregrinos y comunidades de distintos puntos del país. Después de compartir su homilía y elevar una oración a la Virgen de Luján, León XIV dedicó sus últimas palabras a quienes lo acompañaron durante su recorrido por Argentina.

“¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!” , expresó el pontífice, mientras los fieles respondían con aplausos.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando habló del vínculo que construyó con los argentinos y dejó una definición que despertó una ovación: desde ahora, el país tiene dos Papas, uno nacido en esta tierra y otro que se siente argentino por adopción.

“¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!” “¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!”

“Este país desde ahora tiene dos Papas”: la frase que emocionó a los argentinos

En los minutos finales de la celebración, León XIV dejó de lado el tono más solemne de la homilía para compartir un mensaje cercano, atravesado por el agradecimiento y el cariño.

“Gracias por recibirme con tanto cariño; me he sentido como en casa”, manifestó. Luego pronunció una de las frases más significativas de toda su visita.

“Por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción” “Por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”

La referencia al Papa Francisco estuvo presente en distintos momentos del discurso. León XIV recordó que Argentina es la tierra natal de su antecesor y agradeció la oportunidad de haber conocido de cerca al pueblo que tanto significó para él.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, señaló.

Las palabras también tuvieron un significado especial por tratarse de su última celebración en suelo argentino. Después de jornadas de encuentros multitudinarios, oraciones y muestras de afecto, el pontífice expresó que se marcha con un vínculo de cercanía hacia el país.

La respuesta de la multitud fue inmediata. Entre aplausos, los fieles comenzaron a corear “¡Olé, olé, olé, León, León!”, en una despedida que combinó la alegría de haber compartido su presencia con la tristeza de verlo partir.

El agradecimiento a las familias, voluntarios y comunidades de Argentina

El Papa también dedicó un reconocimiento a todas las personas que hicieron posible su visita.

Agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios que participaron de las actividades, así como a las familias y comunidades que llegaron desde diferentes provincias para acompañarlo.

“Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible”, expresó durante su mensaje.

León XIV también tuvo presentes a quienes no pudieron asistir personalmente a las celebraciones, pero siguieron cada encuentro a través de los medios de comunicación.

Su agradecimiento alcanzó así a millones de personas que, desde sus hogares, iglesias y comunidades, compartieron los distintos momentos de su paso por Argentina.

El pontífice destacó especialmente el cariño con el que fue recibido, una muestra de cercanía que encontró en las calles, durante los recorridos y en los encuentros que mantuvo con personas de diferentes edades.

“¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!”, repitió en una de las expresiones más cálidas de su despedida.

La historia de la Virgen de Luján y un mensaje que unió a todo el país

Otro de los momentos centrales llegó cuando León XIV se refirió a la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, frente a cuya Basílica estaba celebrando su última misa.

El Santo Padre recordó la tradición que cuenta cómo la imagen de la Virgen llegó a estas tierras durante el siglo XVII y permaneció en el lugar donde comenzó a desarrollarse su devoción.

“La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes ”, recordó.

La historia le permitió establecer una comparación con su propia despedida. Mientras la Virgen permaneció en territorio argentino, él debía continuar su misión apostólica hacia otros destinos.

“El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”, expresó.

La frase tuvo un significado especial para los peregrinos que habían llegado hasta Luján con imágenes de la Virgen, rosarios, banderas y pedidos personales.

León XIV también relacionó la devoción mariana con los colores de la bandera argentina.

“Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera”, manifestó.

Desde ese simbolismo, extendió su bendición a todas las regiones del país, mencionando sus diferentes paisajes y a las comunidades que los habitan.

“Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos”, expresó.

La mención a los cerros y valles del norte también tuvo una resonancia especial para las comunidades de Jujuy y del resto de la región, que acompañaron la visita del Papa desde distintos puntos del país.

“Hasta siempre, mi querida Argentina”: el último saludo de León XIV

La despedida llegó acompañada de una invitación a mantener la unidad y a seguir rezando unos por otros, incluso después de que el pontífice abandonara el país.

“Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, pidió.

Su mensaje volvió a poner en el centro la fe, los vínculos entre las personas y el acompañamiento de María como símbolo de protección para el pueblo argentino.

Finalmente, León XIV pronunció las palabras que cerraron su paso por Luján.

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”. “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.

La multitud respondió con una nueva ovación. Los aplausos y los cánticos acompañaron el final de una celebración que quedará en el recuerdo de quienes pudieron participar y de quienes la siguieron desde distintos lugares del país.

Durante su visita, León XIV había insistido en la importancia de la solidaridad, el diálogo, la reconciliación y el acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones difíciles. En Luján, esos mensajes encontraron un cierre marcado por el agradecimiento.

El Papa se despidió de la tierra de Francisco dejando una imagen de cercanía con los argentinos y una promesa afectiva: aunque su misión debía continuar en otros países, se llevaba a este pueblo en su corazón.

Y entre todas las palabras de aquella despedida, una quedó como síntesis de su visita:

“Me he sentido como en casa”. “Me he sentido como en casa”.