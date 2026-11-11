"Argentina, levántate y camina": el mensaje de esperanza del Papa León XIV en Luján

León XIV elogió la belleza de Argentina y llamó a los fieles a vivir sin miedo: "Dios está con nosotros"

Frente a una Basílica de Luján rodeada por una multitud de fieles, entre oraciones, lágrimas y emoción, el Papa León XIV pronunció su última homilía en Argentina . En una celebración que reunió a más de 2.500.000 personas, según las estimaciones difundidas durante la jornada, el Santo Padre dejó un mensaje que combinó el cariño por el pueblo argentino con una invitación a reconciliarse, ayudar a quienes más lo necesitan y construir un futuro sostenido en el amor.

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“¡Argentina, levántate y camina!”, expresó el pontífice durante uno de los momentos centrales de su discurso. La frase resumió el espíritu de una homilía que buscó llegar a las familias, a los jóvenes, a quienes atraviesan situaciones difíciles y a todos aquellos que necesitan recuperar la esperanza.

En el último día de su visita al país, León XIV también recordó con afecto al Papa Francisco, habló de las costumbres que descubrió durante sus encuentros con los argentinos y dedicó una oración especial a la Virgen de Luján, a quien pidió que acompañara al pueblo en su camino.

El Papa León XIV habló del amor cotidiano y la solidaridad de los argentinos

Uno de los mensajes más cercanos de la homilía estuvo dedicado a esos gestos de amor que muchas veces pasan inadvertidos, pero que sostienen la vida de las familias. El Papa destacó que la caridad no necesariamente se expresa mediante grandes acciones, sino en la capacidad de acompañar a los demás en los momentos de alegría y también en los más difíciles.

“No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz”, expresó.

León XIV invitó a mirar la vida con esperanza, incluso cuando las dificultades parecen ocuparlo todo. Para explicar esa idea, eligió ejemplos sencillos y profundamente humanos, vinculados con situaciones que viven miles de argentinos cada día.

Habló del padre que se levanta temprano para trabajar y llevar comida a su hogar, de la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las noches de hospital y del amigo que comparte su tiempo con una persona que necesita ayuda.

A través de esas imágenes, el Santo Padre reconoció el esfuerzo silencioso de quienes sostienen a sus familias y acompañan a otros sin esperar nada a cambio.

También valoró la manera en que los argentinos reciben a quienes llegan de otros lugares, comparten sus costumbres y mantienen viva la solidaridad.

Durante su despedida, recordó especialmente los encuentros que compartió en las calles y las plazas del país. Se refirió a la hospitalidad, al mate, a la música y a esa costumbre tan argentina de hacer un lugar en la mesa para alguien más.

El pedido de reconciliación y unidad para construir un país mejor

La reconciliación fue otro de los ejes centrales de la última homilía de León XIV. El Papa reconoció que muchas personas atraviesan situaciones dolorosas, como enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación y conflictos familiares. Frente a esas realidades, invitó a no perder la esperanza y a encontrar en la fe una oportunidad para recuperar los vínculos y comenzar una nueva etapa.

El pontífice también planteó que la convivencia requiere reconocer los errores, pedir perdón y comprender que las diferencias no deben convertirse en motivos de enfrentamiento. En ese sentido, llamó a los argentinos a reconciliarse con su historia y con su presente para construir un futuro distinto, en el que prevalezcan el respeto, la solidaridad y el amor.

León XIV explicó que esa reconciliación debe traducirse en acciones concretas, especialmente hacia quienes atraviesan mayores dificultades.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”, afirmó.

El Papa insistió en que la fe no puede quedar limitada a la vida personal. Por el contrario, sostuvo que debe impulsar a las personas a involucrarse con sus comunidades y compartir lo que tienen.

“La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades”, expresó. Y completó esa reflexión con una invitación a participar activamente en la sociedad, ofreciendo tiempo, ayuda y recursos para mejorar la vida de los demás.

“Argentina, levántate y camina”: el llamado final del Papa

“¡Vayan y anuncien!” “¡Vayan y anuncien!”

Hacia el cierre de la celebración, León XIV elevó el tono de su mensaje y convocó a los argentinos a llevar la fe a la vida cotidiana. “¡Vayan y anuncien!”, pidió, al recordar que la misión cristiana se expresa tanto mediante las palabras como a través de las buenas acciones.

El pontífice alentó a compartir la alegría del Evangelio y a transmitirla mediante gestos concretos de amor, generosidad y servicio. Fue entonces cuando pronunció una de las frases más significativas de su visita: “¡Argentina, levántate y camina!”.

La invitación estuvo acompañada por una enseñanza de San Agustín, uno de los referentes espirituales más importantes para León XIV.

“Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor”, recordó. Con esas palabras, el Papa destacó que el amor debe estar presente en todas las decisiones humanas, incluso cuando se trata de corregir errores, perdonar o atravesar desacuerdos.

La oración a la Virgen de Luján y el recuerdo del Papa Francisco

La parte final de la homilía tuvo un significado especialmente personal para León XIV. Frente a la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, precisamente el día en que se celebra a la Virgen.

“Madre de Luján: mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta” “Madre de Luján: mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta”

Luego compartió un pedido que lo unió a los millones de peregrinos que llegan cada año hasta la Basílica para rezar por sus familias, agradecer o encontrar consuelo.

“Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto” “Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”

El Papa le pidió a María que lo guiara en su misión como pontífice y que acompañara a la Argentina en sus desafíos.

Su oración estuvo especialmente dedicada a la reconciliación nacional, la solidaridad y la capacidad de construir vínculos entre las personas. “Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, pidió en referencia al pueblo argentino.

También hubo lugar para recordar al Papa Francisco y su profunda devoción por la Virgen María. León XIV evocó el cariño que su antecesor mantenía por Nuestra Señora de Luján y el ejemplo que dejó durante su pontificado.

La despedida adquirió así un significado particular: el sucesor de Francisco cerró su visita a la Argentina frente a la Virgen que ocupa un lugar central en la espiritualidad de millones de argentinos.

Entre el mensaje de amor por las familias, el llamado a la unidad y la oración por el país, León XIV dejó una invitación que atravesó toda su homilía: no quedarse detenidos frente a las dificultades y seguir caminando juntos.

Su frase final resonó como una despedida y, al mismo tiempo, como una misión para quienes lo escucharon en Luján y desde distintos puntos del país:

“¡Argentina, levántate y camina!”. “¡Argentina, levántate y camina!”.