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10 de noviembre de 2026 - 07:08
País.

León XIV llega a Córdoba: cómo será su agenda en el tercer día de su visita a la Argentina

León XIV viajará este martes a Córdoba, donde celebrará una misa multitudinaria y se reunirá con representantes de la Iglesia. Será su tercer día en el país.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Papa León XIV

Papa León XIV

El papa León XIV viajará este martes 10 de noviembre a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Será su tercera jornada en el país, con una recepción oficial encabezada por el gobernador Martín Llaryora y una bienvenida que incluirá a estudiantes, organizaciones sociales y un coro juvenil.

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A qué hora llega el Papa a Córdoba y cuáles serán sus actividades

La jornada comenzará temprano. El vuelo papal partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y está previsto que aterrice a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

A su llegada, León XIV será recibido oficialmente por el gobernador Martín Llaryora, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de la ciudad, cardenal Ángel Sixto Rossi.

Una hora después, a las 10, el Sumo Pontífice celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, uno de los momentos centrales de su visita a la provincia.

Posteriormente, se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Quiénes participarán de la recepción oficial

La bienvenida tendrá un marcado perfil educativo y social. Participarán alumnos de escuelas primarias y secundarias de distintos puntos de Córdoba, entre ellos establecimientos ubicados en zonas de alta montaña.

Estarán presentes estudiantes de la escuela Ceferino Namuncurá, situada en las Altas Cumbres, a 2.400 metros sobre el nivel del mar; de Nuestra Señora del Valle, en Los Gigantes, a 1.800 metros de altura; y de la escuela República del Perú, de la capital provincial.

También participarán representantes de organizaciones vinculadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, junto a integrantes de distintas fundaciones y centros de atención.

La delegación estará integrada por representantes de Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer, Korper Psicomotricidad y el Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

Música sacra y un regalo con identidad cordobesa

La recepción también tendrá un momento artístico a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli.

El repertorio incluirá reconocidas obras de música sacra, entre ellas Da Pacem Domine, de Charles Gounod; Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart; Hallelujah, de Georg Friedrich Händel; Gloria, de Alberto Dono; y Hanac Pachap Cussicuinin.

Además, los niños cordobeses entregarán al Papa un obsequio especial: un puñado de hierbas aromáticas provenientes de San Pedro, localidad de Traslasierra reconocida por su producción de aromáticas y por el Festival de los Cultivos Aromáticos.

El presente buscará transmitir el cariño de la comunidad y representar parte de la identidad productiva y cultural de la provincia.

Por qué León XIV eligió visitar Córdoba

La elección de Córdoba responde a dos motivos principales. Por su ubicación geográfica en el centro del país, permite acercar la celebración a fieles del norte y de distintas provincias del interior, sin que deban trasladarse hasta Buenos Aires.

Además, la provincia tiene una relevancia particular dentro de la estructura de la Iglesia argentina. Allí desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

De esta manera, el tercer día de la visita de León XIV a la Argentina tendrá como escenario a Córdoba, con una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y expresiones de participación educativa y social.

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