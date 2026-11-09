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9 de noviembre de 2026 - 17:54
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El Papa León XIV recibió a personas que fueron abusadas por miembros de la iglesia

El encuentro privado duró más de una hora. El Vaticano informó que el Pontífice escuchó los testimonios y se comprometió a reforzar el acompañamiento.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Durante la reunión, el Sumo Pontífice conversó individualmente con cada una de las personas presentes, escuchó sus testimonios sobre las situaciones de abuso que atravesaron y recibió propuestas para fortalecer los mecanismos de protección, reparación y acompañamiento dentro de la Iglesia.

Qué dijo el Vaticano sobre el encuentro con las víctimas

A través de un comunicado, el Vaticano confirmó que la reunión se desarrolló antes de que León XIV se trasladara a la Universidad Católica Argentina (UCA), donde tenía previsto participar de un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

“El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia”, indicó la comunicación oficial.

Al finalizar el encuentro, León XIV impartió su bendición a los participantes y les agradeció por compartir sus experiencias. También expresó su cercanía con las demás víctimas que no pudieron reunirse personalmente con él. Según el Vaticano, el Pontífice manifestó su voluntad de fortalecer las vías de protección, acogida y acompañamiento dentro de la institución religiosa.

Papa León XIV en Argentina.

Papa León XIV en Argentina.

Quiénes participaron de la reunión con el Papa

El Vaticano explicó que las cinco personas fueron seleccionadas por la Iglesia local, siguiendo una modalidad aplicada durante otros viajes apostólicos. Sin embargo, distintos grupos de denunciantes cuestionaron no haber sido convocados y manifestaron públicamente su intención de reunirse con el Pontífice para exponer sus situaciones.

Entre ellos se encuentran exnumerarias auxiliares que denunciaron al Opus Dei en Argentina por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre. Un grupo de aproximadamente 15 mujeres difundió un video en el que solicitó ser recibido por León XIV.

“Le pedimos al Papa León XIV que nos reciba”, “queremos justicia” y “queremos que el Papa nos escuche” fueron algunos de los mensajes publicados a través de la organización internacional Ending Clergy Abuse.

Los reclamos de víctimas de Córdoba y Mendoza

También solicitaron una audiencia con el Papa más de una docena de familias cordobesas que denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola por abusos sexuales contra menores.

A estos pedidos se sumaron víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, donde se denunciaron abusos sexuales contra menores con discapacidad auditiva ocurridos entre 2005 y 2016.

Los denunciantes reclaman sanciones dentro de la Iglesia y mayor transparencia sobre los procedimientos canónicos relacionados con estos casos. Por razones de privacidad, la Iglesia habitualmente evita difundir las identidades de las personas que participan de encuentros de esta naturaleza cuando no desean hacer públicos sus nombres.

La reunión en Buenos Aires se desarrolló en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina y volvió a poner en discusión las medidas de prevención, protección y respuesta institucional frente a los abusos sexuales dentro de la Iglesia.

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