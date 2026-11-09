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9 de noviembre de 2026 - 19:43
País.

Casi 300 personas recibieron atención médica durante la misa del Papa León XIV en Palermo

El SAME asistió a 290 fieles durante la celebración del Papa en Buenos Aires. Quince personas fueron trasladadas a distintos hospitales.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
290 personas fueron atendidas y 15 derivadas a hospitales cercanos.

290 personas fueron atendidas y 15 derivadas a hospitales cercanos.

La multitudinaria misa que encabezó el Papa León XIV este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, dejó un importante movimiento para los servicios de emergencia. Según el reporte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), 290 personas necesitaron asistencia sanitaria durante la celebración religiosa, mientras que 15 debieron ser trasladadas a hospitales.

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La ceremonia reunió a más de dos millones de personas que llegaron desde distintos puntos de la Argentina para participar de uno de los acontecimientos centrales de la visita del Sumo Pontífice. Durante la jornada, los equipos sanitarios desplegados en el lugar realizaron numerosas intervenciones para atender a quienes presentaron problemas de salud.

Cuántas personas fueron asistidas durante la misa del Papa

De acuerdo con la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, 275 personas recibieron atención médica en el mismo predio donde se desarrolló la celebración, sin necesidad de ser trasladadas a centros de salud.

El SAME detalló que, entre los 290 pacientes asistidos, se registraron 207 mujeres y 83 hombres. Además, el personal sanitario informó que brindó atención a 15 menores de edad que participaban de la jornada.

Hasta el momento, el reporte difundido no precisó cuáles fueron los principales motivos de las asistencias médicas ni informó sobre la gravedad de los cuadros atendidos.

Quince personas fueron trasladadas a hospitales

El operativo sanitario también incluyó el traslado de 15 pacientes a diferentes establecimientos de salud de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibieron atención médica.

Según el detalle oficial, seis personas fueron derivadas al Hospital Pirovano, cinco al Hospital Rivadavia, tres al Hospital Militar Central y una al Hospital Ramos Mejía.

No trascendieron mayores precisiones sobre el estado de salud de los pacientes hospitalizados ni sobre la necesidad de que permanecieran internados después de recibir asistencia.

El operativo sanitario durante la misa multitudinaria

Para garantizar la seguridad y la atención de los asistentes, las autoridades desplegaron un operativo especial en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde se concentraron miles de personas para presenciar la celebración religiosa.

El dispositivo incluyó 30 ambulancias del SAME, un hospital de campaña, dos puestos médicos de avanzada y un helicóptero, además de puestos de hidratación distribuidos en la zona.

También participaron agentes policiales, bomberos, personal de tránsito, equipos de prevención y Defensa Civil, junto con miles de voluntarios encargados de orientar y acompañar a los peregrinos.

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