Córdoba: murió un peregrino de 73 años durante la vigilia por el Papa León XIV

Predio de FAdeA, en Córdoba

Un hombre de 73 años, oriundo de la provincia de Chaco, falleció este lunes por la tarde luego de descompensarse mientras hacía fila para ingresar al predio del Polo Aeronáutico de FAdeA, en Córdoba, donde este martes el papa León XIV celebrará una misa.

Papa León XIV Se descompensó mientras esperaba para ingresar El hecho ocurrió cuando el hombre aguardaba su turno para acceder al predio, donde se desarrolla la vigilia previa a la llegada del Sumo Pontífice.

Según informaron fuentes policiales, el peregrino comenzó a sentirse mal mientras permanecía en la fila y sufrió una descompensación.

Un operativo en la previa de la visita papal El hombre, de 73 años y oriundo de Chaco, había viajado hasta Córdoba para participar de las actividades previstas en el marco de la visita del papa León XIV.

El predio de FAdeA será escenario de una de las principales actividades de este martes, cuando el Pontífice encabece una misa ante miles de fieles que se congregarán para recibirlo. El fallecimiento generó conmoción entre las personas que aguardaban para participar de la vigilia.

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