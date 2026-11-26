Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

El ingreso a primer año 2027 en Jujuy tiene una novedad importante este jueves 26 de noviembre: ya se publicaron los resultados de la segunda asignación de vacantes para las escuelas secundarias de la provincia. Las familias pueden consultar si los estudiantes consiguieron un banco y conocer los próximos pasos para completar la inscripción.

Educación. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este martes 24 se sortea el "momento" en las escuelas con sobredemanda

Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: hasta 625 aspirantes para solo 32 bancos

La publicación llega después del sorteo realizado el martes 24 de noviembre mediante el sistema de INPROJUY, que permitió determinar la asignación de lugares en los establecimientos con más aspirantes que vacantes disponibles. En esta segunda instancia participaron estudiantes que no habían conseguido un banco durante la primera etapa de inscripción.

Los resultados pueden consultarse a través del sitio oficial habilitado por el Ministerio de Educación de Jujuy:

Las familias deben ingresar a la plataforma y buscar la información correspondiente a la segunda instancia de asignación de vacantes.

También pueden acceder al apartado oficial de ingreso a primer año del Ministerio de Educación:

https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/

Es importante verificar el listado de vacantes asignadas y no confundirlo con las nóminas de estudiantes preinscriptos o con los momentos determinados durante el sorteo.

Qué hacer si conseguí banco y cuándo debo confirmar la vacante

Los estudiantes que hayan obtenido una vacante deberán realizar la inscripción definitiva de manera presencial en la institución educativa asignada.

Fechas establecidas

Viernes 27 de noviembre.

Lunes 30 de noviembre.

Martes 1 de diciembre.

Para realizar el trámite, las familias deberán presentar la siguiente documentación:

Constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado.

Partida o certificado de nacimiento, original y copia.

Ficha de salud, original y copia, no excluyente.

Fotocopia del DNI del estudiante.

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.

Documentación de discapacidad, abanderado o hermanos en la institución, cuando corresponda.

El Ministerio de Educación advierte que la inscripción no queda confirmada solamente por aparecer en el listado de estudiantes asignados. La presentación de la documentación dentro de los plazos establecidos es obligatoria. Quienes no realicen el trámite perderán la vacante obtenida.

Para las familias que todavía no consiguieron un banco, el cronograma contempla una tercera instancia de preinscripción durante diciembre, en la que podrán seleccionar hasta dos instituciones educativas.

De esta manera, la publicación de los resultados de este jueves marca un nuevo paso en el proceso de ingreso al secundario para el ciclo lectivo 2027 en Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: las próximas fechas importantes

Después de la publicación de los resultados de este jueves 26 de noviembre, las familias que consiguieron una vacante deberán confirmar la inscripción de manera presencial los días 27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Para quienes no obtuvieron un banco , habrá una tercera instancia de preinscripción del 3 al 6 de diciembre, con la posibilidad de elegir hasta dos escuelas.

, habrá una tercera instancia de El 9 de diciembre se publicarán los establecimientos con sobredemanda

10 de diciembre se realizará un nuevo sorteo de momentos

de momentos El 12 se conocerán las vacantes asignadas .

. La inscripción definitiva de esta etapa será los días 14, 15 y 16 de diciembre.

Finalmente, los estudiantes que continúen sin banco podrán participar de la instancia de reubicación prevista entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.