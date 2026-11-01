Boca Juniors le ganó por 1 a 0 a River Plate y clasificó a la Copa Libertadores 2027

Boca Juniors se impuso por 1 a 0 con un gol de Lautaro Di Lollo y se quedó con el clásico ante su eterno rival. River terminó el encuentro con nueve jugadores, tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Con este resultado, Boca quedó primero en la tabla anual y aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores.
River Plate terminó con dos expulsiones
Di Lollo marcó el único gol del partido
Boca Juniors derrotó 1 a 0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico disputado en la Bombonera. El defensor Lautaro Di Lollo convirtió el único tanto del encuentro y desató el festejo del público xeneize.
El equipo local logró sostener la ventaja y administrar el desarrollo del partido, en un encuentro que tuvo varias situaciones de tensión y quedó atravesado por las decisiones arbitrales.
River sufrió dos expulsiones
El árbitro Nicolás Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta durante el primer tiempo, cuando apenas se habían disputado los primeros minutos del encuentro.
En el complemento, Gonzalo Montiel también recibió la tarjeta roja y dejó al conjunto millonario con nueve futbolistas. Las dos expulsiones generaron cuestionamientos y enojo en el plantel de River por el desempeño arbitral.
La palabra de Leandro Paredes tras el triunfo
Luego del encuentro, Leandro Paredes expresó su alegría por la victoria y destacó la importancia de disfrutar el clásico junto a sus compañeros.
"Uno sueña siempre con esto. Se lo dije en el vestuario a mis compañeros, que traten de disfrutar, y lo hicimos de la mejor manera. Felices", manifestó.
Además, reconoció que Boca podría haber ampliado la diferencia, aunque valoró la inteligencia del equipo para manejar el resultado: "Podíamos haber hecho algún que otro gol más, pero también fuimos inteligentes, cuidamos la pelota y lo importante era ganar".
Sobre las claves del triunfo, el mediocampista sostuvo: "Creo que hicimos un partido mucho más inteligente".
Boca festejó y aseguró su lugar en la Libertadores
Con el 1 a 0 en la Bombonera, Boca se quedó con el Superclásico, alcanzó el primer puesto de la tabla anual y confirmó su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.
River, por su parte, se retiró con preocupación por las expulsiones y los cuestionamientos al arbitraje de Nicolás Ramírez.
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