Superclásico: expulsiones, polémicas y furia de D'Onofrio

El Superclásico estuvo marcado por las expulsiones, el VAR y los reclamos contra Nicolás Ramírez. D'Onofrio lanzó duras acusaciones.

Boca-River dejó varias polémicas arbitrales, desde la roja a Martínez Quarta hasta las jugadas que River reclamó como expulsiones.

El Superclásico entre Boca y River de este domingo 1 de noviembre dejó mucho más que fútbol. Las decisiones del árbitro Nicolás Ramírez , las intervenciones del VAR y las jugadas discutidas provocaron fuertes reclamos durante el encuentro disputado en La Bombonera , por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Deportes. Boca y River tendrán un Superclásico histórico: habrá seis campeones del mundo en cancha

Deportes. Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

River terminó el partido con nueve jugadores , en una tarde que tuvo como principal protagonista al arbitraje. La expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta, los pedidos de tarjeta roja para futbolistas de Boca y las declaraciones del expresidente millonario Rodolfo D'Onofrio alimentaron la controversia.

Apenas habían transcurrido siete minutos cuando Lucas Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel durante un avance de Boca . Nicolás Ramírez inicialmente dejó continuar el juego, pero recibió el llamado de Silvio Trucco desde el VAR para revisar la acción . Después de observar las imágenes, el árbitro consideró que el defensor había impedido una ocasión manifiesta de gol y le mostró la tarjeta roja directa a los nueve minutos.

La decisión generó una fuerte discusión sobre la aplicación del reglamento . Mientras algunas interpretaciones sostuvieron que Merentiel tenía posibilidades claras de quedar frente al arquero, otras señalaron que todavía no tenía asegurado el control de la pelota y que la jugada podía resolverse con una amarilla. La expulsión obligó a Leonardo Ponzio a modificar rápidamente el equipo, con el ingreso de Lautaro Rivero por Lucas Beltrán.

Pero las controversias no terminaron ahí. Durante el segundo tiempo, River reclamó una expulsión para Lautaro Blanco por una infracción sobre Tobías Andrada, aunque el árbitro solamente mostró la tarjeta amarilla. También hubo protestas por una acción de Leandro Paredes, quien ya estaba amonestado y cometió otra infracción sobre Andrada. Ramírez decidió no mostrarle la segunda amarilla, lo que generó nuevos cuestionamientos desde el conjunto visitante.

El partido acumuló tarjetas, protestas y discusiones en una jornada en la que prácticamente cada decisión disciplinaria fue seguida de reclamos.

D'Onofrio estalló contra el arbitraje: "Qué ladrones que son"

Una de las reacciones más fuertes llegó desde fuera del campo de juego. Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, utilizó su cuenta de X para cuestionar duramente las decisiones arbitrales tras la expulsión de Martínez Quarta.

"Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto", escribió el exdirigente.

Lejos de terminar allí, D'Onofrio volvió a manifestarse y recordó una polémica arbitral anterior en el Monumental, cuando River había reclamado un penal que no fue revisado por el VAR.

"Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza", expresó en otra publicación.

Sus declaraciones sumaron tensión al debate que ya se había instalado entre los hinchas y en las redes sociales.

El desempeño de Nicolás Ramírez y las intervenciones de Silvio Trucco desde el VAR quedaron así en el centro de la discusión de un Superclásico que dejó múltiples jugadas para analizar y volvió a poner el arbitraje del fútbol argentino bajo la lupa.