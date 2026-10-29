River Plate se baja de la conferencia del Superclásico y crece la tensión con la AFA

La previa del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate sumó un nuevo foco de tensión institucional. El club de Núñez decidió no participar de la tradicional conferencia de prensa previa al partido, lo que llevó a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) a suspender el evento previsto para este viernes, a menos de 24 horas de su realización.

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A través de un comunicado, la entidad confirmó que River desistió de participar de la actividad, en la que habitualmente intervienen los capitanes de ambos equipos para dialogar con los medios de comunicación.

La LPF explicó que desde hacía 15 días mantenía contactos con ambas instituciones para organizar la conferencia y garantizar su realización. Incluso, en esta oportunidad, se había evaluado la posibilidad de que participaran los directores técnicos de Boca y River.

Sin embargo, según el comunicado, ante la falta de confirmación del Millonario y la ausencia de nuevas respuestas, se decidió suspender el encuentro.

La entidad también recordó que estas conferencias forman parte de los compromisos habituales que los clubes asumen al comienzo de cada temporada y que se encuentran reglamentados y aprobados por las instituciones.

Además, sostuvo que el objetivo de estos espacios es promover un mensaje de convivencia entre los hinchas, bajo la consigna "rivales, no enemigos". También destacó que las actividades generan contenido de alcance internacional y responden a compromisos comerciales que benefician a los clubes.

Comunicado oficial de la #LPF ante la suspensión de la conferencia de prensa previa al Superclásico, luego de que River decidiera no participar de la misma: https://t.co/z6gaZ4k2ye pic.twitter.com/DLgi8tF03V — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 29, 2026

El Superclásico se jugará este domingo en La Bombonera

El partido entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Boca llega como líder de la Tabla Anual, con 57 puntos, mientras que River acumula 52 unidades.

En sus respectivas zonas, el Xeneize ocupa el tercer puesto de la Zona A, con 27 puntos, y el conjunto de Núñez se ubica en la Zona B con 23 unidades.

La expectativa deportiva se combina así con un clima de tensión institucional que se intensificó durante las últimas horas.

River Plate no participará de la conferencia previa al Superclásico ante Boca.

Stefano Di Carlo cuestionó el nuevo formato del fútbol argentino

La decisión de River de no participar de la conferencia se conoció después de que su presidente, Stefano Di Carlo, expresara fuertes cuestionamientos al nuevo formato del campeonato argentino aprobado para 2027.

River fue el único club que votó en contra de la modificación durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. Estudiantes de La Plata también manifestó una postura similar, aunque sin derecho a voto.

Di Carlo calificó el cambio como "cosmético" y consideró que no resuelve los problemas estructurales de la competencia, aunque reconoció que representa una mejora parcial.

El dirigente también negó que River hubiera propuesto diez descensos directos a la Primera Nacional, como había trascendido. Aclaró que la iniciativa del club apuntaba a establecer un torneo de 20 equipos y aseguró que ningún club respaldó la propuesta de diez descensos masivos.

Además, desmintió que la delegación de River se hubiera retirado antes de finalizar la reunión.

Reclamos por el arbitraje y diferencias con la conducción de la AFA

Durante sus declaraciones, Di Carlo también fue consultado por el arbitraje de Nicolás Ramírez en recientes partidos de River. En lugar de realizar cuestionamientos directos al árbitro, trasladó la responsabilidad a la conducción de la AFA y a su presidente, especialmente en relación con la transparencia de la competencia.

El titular del Millonario remarcó que la institución mantiene una postura de "guardia alta" y defendió la trayectoria de la dirigencia, que lleva 13 años de participación en la conducción del club.

También destacó el acompañamiento al cuerpo técnico interino encabezado por Leonardo Ponzio y la presencia de figuras históricas de River durante la preparación para el clásico.

Di Carlo aclaró que la conducción técnica actual es transitoria y que el balance definitivo se realizará al finalizar la temporada, aunque por el momento la prioridad está puesta en el partido frente a Boca.

River y Estudiantes trabajan en una propuesta para el fútbol argentino

Por último, el presidente de River adelantó que trabajan junto a Estudiantes en la elaboración de un documento conjunto para impulsar modificaciones graduales en el sistema de competencia.

La intención, según explicó, es avanzar hacia un formato que consideren más ordenado y acorde con las necesidades del fútbol argentino.

Mientras tanto, la suspensión de la conferencia previa al Superclásico suma un nuevo capítulo a las diferencias entre River y la conducción de la AFA, en la antesala de uno de los partidos más esperados del campeonato.