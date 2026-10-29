River votó en contra del nuevo formato de la Liga Profesional para 2027

Nuevo torneo de Primera División: River marcó su desacuerdo con la propuesta de la AFA

River Plate marcó su desacuerdo con los cambios propuestos para el fútbol argentino y votó en contra del nuevo formato de competencia para la temporada 2027 . La postura del club de Núñez se conoció este jueves 29 de octubre, durante la asamblea de la Liga Profesional , en la que los dirigentes debatieron la reorganización del campeonato de Primera División.

El proyecto plantea eliminar las dos zonas actuales y regresar a un sistema en el que los 30 equipos se enfrenten entre sí a lo largo de la temporada. Sin embargo, mantendría las definiciones mediante playoffs para consagrar a los campeones del Apertura y Clausura , además de reconocer al equipo que termine primero en la tabla anual.

La propuesta contempla una fase regular de 30 fechas, en la que cada equipo jugaría contra los otros 29 participantes y repetiría el enfrentamiento ante su clásico rival, con la localía invertida.

Después de las primeras 15 jornadas, los 16 mejores equipos de esa etapa disputarían los playoffs del Apertura , desde los octavos de final hasta la final. En el segundo semestre se repetiría el procedimiento para definir al campeón del Clausura, con una nueva clasificación correspondiente a esa parte de la temporada.

Además, el equipo que acumule más puntos durante las 30 fechas recibiría el título de campeón de Liga. La tabla anual también serviría para determinar las clasificaciones a las competencias internacionales.

En cuanto a los descensos, el proyecto mantiene dos pérdidas de categoría: una mediante el sistema de promedios y otra por la ubicación en la tabla general.

Por qué River se opone al formato propuesto

El rechazo de River está relacionado con la posición que la institución viene sosteniendo sobre la organización del fútbol argentino. En septiembre, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo presentó ante la AFA un documento con propuestas para modificar distintos aspectos de la competencia.

Entre sus principales planteos figura la reducción gradual de la cantidad de equipos en Primera División, actualmente integrada por 30 clubes. También solicita mayor previsibilidad en los reglamentos y evitar modificaciones de los sistemas de competencia mientras los torneos están en desarrollo.

La propuesta impulsada para 2027 conserva los 30 participantes, uno de los aspectos sobre los que River manifestó diferencias. El club también viene reclamando cambios en el calendario, el arbitraje, la distribución de ingresos y la comercialización de los derechos televisivos.

Los cambios que se analizan para el fútbol argentino

La reorganización apunta a recuperar los enfrentamientos entre todos los clubes durante la temporada, una característica que se había perdido con el sistema de dos zonas de 15 equipos.

Al mismo tiempo, la iniciativa busca conservar las instancias eliminatorias que actualmente definen los títulos del Apertura y Clausura. De esta manera, combinaría una competencia de todos contra todos con dos definiciones mediante playoffs y una clasificación anual.