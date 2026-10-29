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29 de octubre de 2026 - 16:07
Deportes.

El jujeño Julio Suárez se subió al podio en el Rally de Río Tercero

El piloto de San Pedro de Jujuy terminó tercero en la categoría Maxi Rally, a bordo de un Ford Fiesta, en la penúltima fecha del certamen cordobés.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El jujeño Julio Suárez se subió al podio en el Rally de RíoTercero

El jujeño Julio Suárez se subió al podio en el Rally de Río Tercero

El automovilismo jujeño volvió a tener protagonismo a nivel nacional. Julio Suárez, piloto oriundo de San Pedro de Jujuy, consiguió el tercer puesto en la categoría Maxi Rally durante el Rally de Río Tercero, correspondiente a la octava fecha del Campeonato de Rally Cordobés 2026.

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La competencia se desarrolló entre las localidades de Almafuerte y Río Tercero, en la provincia de Córdoba, y reunió a destacados exponentes del automovilismo. Suárez participó a bordo de un Ford Fiesta, invitado por el equipo DS Competición, y completó las tres jornadas de actividad junto a su nueva copiloto, Magui Manochi.

Julio Suárez superó dificultades y terminó entre los mejores del Rally

El piloto sampedreño afrontó una competencia exigente, marcada por las características de los caminos y algunos inconvenientes durante los tramos cronometrados.

El jujeño Julio Suárez se subió al podio en el Rally de Río Tercero

El jujeño Julio Suárez se subió al podio en el Rally de Río Tercero

Uno de los principales obstáculos estuvo relacionado con la visibilidad al atravesar tres vados de agua. Según explicó Suárez, el parabrisas del vehículo se empañaba al pasar por esos sectores, lo que los obligaba a reducir el ritmo y esperar hasta recuperar una visión adecuada del camino.

Pese a estas complicaciones, el jujeño logró completar la prueba y asegurarse un lugar en el podio de la categoría Maxi Rally.

Cómo quedó el podio de la categoría Maxi Rally

  • Gastón Pedrido a bordo de un Volkswagen — 51:05,3
  • Elder Tasca con un Volkswagen
  • Julio Suárez conduciendo un Ford Fiesta

Baldoni y Franchello ganaron la clasificación general

La victoria en la clasificación general del Rally de Río Tercero quedó en manos de los campeones argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello, quienes compitieron con un Skoda Fabia preparado por Barattec Motorsport.

Octava fecha del Campeonato de Rally Cordobés 2026

Octava fecha del Campeonato de Rally Cordobés 2026

La dupla registró un tiempo de 40 minutos y 10,6 segundos, luego de imponerse en una competencia disputada frente a Tomás Olmedo y Juan Pablo Monasterolo, también con Skoda, y Santiago Baldo y Santiago García, con Citroën C3. Olmedo finalizó segundo, a 13,1 segundos del ganador, mientras que Hernán Echeverría completó el podio de la clasificación general.

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