Rally Dakar 2026: los hermanos Benavides entre los mejores argentinos tras la primera semana de competencia

El Rally Dakar completó el prólogo y las primeras seis etapas en Arabia Saudita, dando inicio a la séptima edición consecutiva en ese país. Con siete tramos todavía en juego, los salteños Luciano y Kevin Benavides volvieron a destacarse dentro del grupo argentino en una de las competencias más exigentes del calendario motor internacional.

Motos. Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea

En la categoría motos, la general está liderada por el australiano Daniel Sanders. Detrás se ubican Ricky Brabec y Luciano Benavides, quien transita su noveno Dakar. El piloto salteño marcha a 10 minutos y 15 segundos de su compañero de KTM. Más atrás aparecen Tosha Schareina e Ignacio Cornejo.

En Rally 2, destinada a motos de serie no oficiales, el estadounidense Preston Campbell encabeza la clasificación provisional, seguido por Toni Mulec y Konrad Dabrowski. Los argentinos Juan Rostan y Leonardo Cola se ubican 25° y 38°, respectivamente.

En autos ultimate, Argentina quedó sin representantes tras el abandono de Eduardo Blanco en la sexta etapa. En los primeros lugares se mantienen nombres históricos: lidera Nasser Al-Attiyah, seguido por Henk Lategan y Nani Roma.

En la modalidad stock, con seis vehículos inscriptos y sin presencia argentina, domina Rokas Baciuska, escoltado por Stéphane Peterhansel y Ronald Basso.

Challenger: fuerte presencia argentina

La categoría Challenger reúne a la mayor cantidad de pilotos nacionales. El español Pau Navarro se mantiene como líder, seguido a 4 minutos y 57 segundos por el matrimonio compuesto por Nicolás Cavigliasso y Valentina Petegarini. Tercero marcha el chileno Lucas del Río, navegado por el argentino Bruno Jacomy.

David Zille y Sebastián Cesana ocupan el quinto lugar, mientras que en la sexta posición aparece la holandesa Puck Klaassen, acompañada por el argentino Augusto Sanz. Más atrás, en el 14° puesto, Kevin Benavides junto a Lisandro Sisterna se ubican a 3 horas, 39 minutos y 28 segundos del puntero, tras haber conseguido un podio parcial durante la jornada del viernes. Pablo Copetti continúa en carrera en el puesto 18 tras afrontar distintos inconvenientes con el vehículo y su equipo.

Classic y otras categorías

En la categoría Classic, el único argentino en competencia es Gastón Matarucco, navegante de Javier Vélez, actualmente en el puesto 59. El líder provisional es el lituano Karolis Raisys.

En SSV, Manuel Andújar —ganador del Dakar en cuatriciclos en 2021 y 2024— y Andrés Frini son los mejores argentinos ubicados hasta el momento, en la séptima posición a 1 hora, 56 minutos y 54 segundos del estadounidense Brock Heger.

En Dakar 1000, Benjamín Pascual es el representante argentino mejor posicionado, ocupando el segundo lugar con 95 puntos, a 5 del líder Jordi Juvanteny. A diferencia del resto de las categorías, en este caso la clasificación se define por puntos relacionados con navegación, regularidad y desempeño frente a los waypoints, además de bonificaciones y votos de fanáticos.