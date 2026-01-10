sábado 10 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de enero de 2026 - 16:17
Arabia Saudita.

Rally Dakar 2026: los hermanos Benavides entre los mejores argentinos tras la primera semana de competencia

Tras seis etapas disputadas en Arabia Saudita, Luciano y Kevin Benavides se mantienen entre los mejores argentinos y el Dakar entra en su semana decisiva.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luciano Benavides en el Dakar 2026.

Luciano Benavides en el Dakar 2026.

El Rally Dakar completó el prólogo y las primeras seis etapas en Arabia Saudita, dando inicio a la séptima edición consecutiva en ese país. Con siete tramos todavía en juego, los salteños Luciano y Kevin Benavides volvieron a destacarse dentro del grupo argentino en una de las competencias más exigentes del calendario motor internacional.

Lee además
Luciano Benavides en el Dakar 2026.
Motos.

Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea
dakar 2026: gran dia para los saltenos benavides y podio de cumpleanos para kevin
Deportes.

Dakar 2026: gran día para los salteños Benavides y podio de cumpleaños para Kevin

Clasificación en motos: Sanders al frente y Benavides tercero

En la categoría motos, la general está liderada por el australiano Daniel Sanders. Detrás se ubican Ricky Brabec y Luciano Benavides, quien transita su noveno Dakar. El piloto salteño marcha a 10 minutos y 15 segundos de su compañero de KTM. Más atrás aparecen Tosha Schareina e Ignacio Cornejo.

En Rally 2, destinada a motos de serie no oficiales, el estadounidense Preston Campbell encabeza la clasificación provisional, seguido por Toni Mulec y Konrad Dabrowski. Los argentinos Juan Rostan y Leonardo Cola se ubican 25° y 38°, respectivamente.

luciano benavides

Dakar Autos: sin argentinos en la categoría principal

En autos ultimate, Argentina quedó sin representantes tras el abandono de Eduardo Blanco en la sexta etapa. En los primeros lugares se mantienen nombres históricos: lidera Nasser Al-Attiyah, seguido por Henk Lategan y Nani Roma.

En la modalidad stock, con seis vehículos inscriptos y sin presencia argentina, domina Rokas Baciuska, escoltado por Stéphane Peterhansel y Ronald Basso.

Challenger: fuerte presencia argentina

La categoría Challenger reúne a la mayor cantidad de pilotos nacionales. El español Pau Navarro se mantiene como líder, seguido a 4 minutos y 57 segundos por el matrimonio compuesto por Nicolás Cavigliasso y Valentina Petegarini. Tercero marcha el chileno Lucas del Río, navegado por el argentino Bruno Jacomy.

David Zille y Sebastián Cesana ocupan el quinto lugar, mientras que en la sexta posición aparece la holandesa Puck Klaassen, acompañada por el argentino Augusto Sanz. Más atrás, en el 14° puesto, Kevin Benavides junto a Lisandro Sisterna se ubican a 3 horas, 39 minutos y 28 segundos del puntero, tras haber conseguido un podio parcial durante la jornada del viernes. Pablo Copetti continúa en carrera en el puesto 18 tras afrontar distintos inconvenientes con el vehículo y su equipo.

Classic y otras categorías

En la categoría Classic, el único argentino en competencia es Gastón Matarucco, navegante de Javier Vélez, actualmente en el puesto 59. El líder provisional es el lituano Karolis Raisys.

En SSV, Manuel Andújar —ganador del Dakar en cuatriciclos en 2021 y 2024— y Andrés Frini son los mejores argentinos ubicados hasta el momento, en la séptima posición a 1 hora, 56 minutos y 54 segundos del estadounidense Brock Heger.

En Dakar 1000, Benjamín Pascual es el representante argentino mejor posicionado, ocupando el segundo lugar con 95 puntos, a 5 del líder Jordi Juvanteny. A diferencia del resto de las categorías, en este caso la clasificación se define por puntos relacionados con navegación, regularidad y desempeño frente a los waypoints, además de bonificaciones y votos de fanáticos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea

Dakar 2026: gran día para los salteños Benavides y podio de cumpleaños para Kevin

Un ex Gimnasia de Jujuy llega como figura a un candidato del Federal A

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina

Lo que se lee ahora
Octavio Bianchi firmó  y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María
Córdoba.

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Precio kit carnavalero video
Cuenta regresiva.

¡Atención carnavaleros! Cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Inseguridad en El Chingo. video
Jujuy.

Inseguridad en El Chingo: vecinos denuncian robos reiterados y ausencia policial

Les pidieron pintar la pileta y terminaron destruyéndola.
Redes sociales.

Confusión viral: les pidieron "pintar" la pileta y terminaron destruyéndola

Encuentro de Coplero en Prumamarca (Archivo)
Convocante.

Purmamarca y Tilcara de fiesta con el Encuentro de Copleros y el Enero Tilcareño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel