Dakar 2026: gran día para los salteños Benavides y podio de cumpleaños para Kevin

La sexta etapa del Rally Dakar, disputada este viernes entre Hail y Riyadh, volvió a exigir a los pilotos en una jornada extensa con una especial de 326 kilómetros y un enlace de 589 km. En la categoría motos, el salteño Luciano Benavides quién abrió la navegación este viernes por la victoria en la quinta etapa finalizó sexto, a 5 minutos y 37 segundos del ganador del tramo, el estadounidense Ricky Brabec. Y en challenger, Kevin Benavides fue tercero en el día de su cumpleaños 37 por lo que logró el podio en esta categoría por primera vez. Tras esta etapa llegará el esperado día de descanso este sábado.

Performance de los pilotos salteños Con este resultado, Luciano Benavides logró sostener su posición en la clasificación general, pero ahora permanece tercero, a 10 minutos y 15 segundos del australiano Daniel Sanders, líder de la competencia, quien fue penalizado en esta jornada. El piloto salteño continúa firme en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, en la categoría challenger, la jornada también tuvo un ritmo intenso. El saudí Yasir Seaidan, lideraba parte del tramo y por detrás Kevin Benavides (quien nació el 9 de enero de 1989 y desde 2016 festeja sus cumpleaños en competencia) avanzaba por detrás a gran velocidad. Sin embargo el chileno Ignacio Casale se quedó con la etapa y el salteño llegó tercero a 1 minuto y 40 segundos del trasandino. Además escaló al 12º lugar en la general.

