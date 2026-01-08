Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea

Luciano Benavides volvió a destacarse en el Rally Dakar y se quedó con la quinta etapa de la competencia, una de las más exigentes del recorrido. El piloto salteño ganó el segundo tramo de la etapa maratón, que unió el campamento refugio en pleno desierto con la ciudad de Hail, y reafirmó su protagonismo en la carrera más extrema del mundo.

Liga Argentina. Jujuy Básquet visita a Sportivo Suardi en el inicio de la primera gira del año 2026

La jornada presentó condiciones complejas por el desgaste físico y mecánico propio de la etapa maratón, donde los pilotos no cuentan con asistencia externa. En ese contexto, Benavides completó el recorrido con un tiempo de 4 horas, 5 minutos y 16 segundos, y logró una victoria clave para sus aspiraciones en la clasificación general.

El resultado permitió que el argentino diera un salto importante en la tabla y se posicionara como uno de los principales candidatos al podio en la categoría motos, en una edición que mantiene paridad y alto nivel competitivo.

Durante el tramo entre el desierto y Hail, Luciano Benavides mostró un rendimiento sólido, con ritmo constante y navegación precisa. Esos factores le permitieron superar al chileno Ignacio Cornejo y al australiano Daniel Sanders, actual líder del campeonato, en una etapa marcada por la resistencia y la estrategia.

La etapa maratón volvió a poner a prueba a los competidores, ya que cada piloto debió cuidar su moto y administrar recursos sin apoyo técnico externo. En ese escenario, el salteño logró marcar diferencias y capitalizar una jornada clave.

Al llegar a Hail, Benavides expresó sus sensaciones tras el esfuerzo realizado. “Hice lo imposible para descontar tiempo y cuidar el neumático a la vez y elegí creer que iba a llegar”, señaló el piloto argentino.

Luciano Benavides también se refirió a las dificultades físicas y personales que atravesó durante la competencia. “Feliz por haber logrado una victoria de etapa, tras sufrir tanto en estos meses para poder estar acá. Fue extremadamente difícil y pasé por todo tipo de momentos en lo personal”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Desde ir totalmente agotado y sentir que no me daba el físico a hacer una buena diferencia. Así que hay que seguir creyendo”. Sus palabras reflejaron la exigencia del Dakar y el valor del triunfo conseguido en Hail.

Gracias a este resultado, Luciano se ubica tercero en la clasificación general, a 5 minutos y 55 segundos del australiano Daniel Sanders, que continúa como líder provisional. La diferencia acotada mantiene abierta la lucha por los primeros puestos.

Luciano Benavides en el Dakar 2026. Luciano Benavides en el Dakar 2026.

Lo que viene en el Rally Dakar

La competencia continuará este viernes con la sexta etapa, que unirá Hail con Riyadh. El recorrido incluirá un enlace de 589 kilómetros y una especial de 331 kilómetros, en otra jornada que promete resultar determinante para la general.

El calendario prevé una pausa el sábado, cuando los pilotos accedan al día de descanso, antes de afrontar la recta final del Dakar. El desgaste acumulado empieza a jugar un papel central en el desarrollo de la carrera.

En ese contexto, Luciano Benavides llega con impulso tras su victoria de etapa y con expectativas concretas de sostenerse entre los protagonistas.

Kevin Benavides también avanza en la competencia

En la categoría Challenger, Kevin Benavides mostró una evolución positiva y logró avanzar posiciones. En la quinta etapa finalizó noveno, a 9 minutos y 14 segundos del chileno Lucas del Río, ganador del tramo.

El dos veces ganador del Dakar en motos sumó ritmo y confianza a lo largo de la jornada, en una categoría que también presenta alta exigencia y recorridos complejos.

En la clasificación general, Kevin Benavides se ubica en el puesto 13, a 3 horas, 45 minutos y 31 segundos del líder provisional Pau Navarro, y continúa su progresión dentro de la competencia.