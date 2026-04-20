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20 de abril de 2026 - 13:08
Deportes.

Tragedia en el Rally Sudamericano: quién era el joven que murió en Córdoba

Ocurrió en plena competencia serrana. A pesar de los esfuerzos médicos en el hospital de Mina Clavero, el joven murió minutos después del traslado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Córdoba: quién es el joven de 25 años que murió tras el despiste de un auto en el Rally Sudamericano.

Córdoba: quién es el joven de 25 años que murió tras el despiste de un auto en el Rally Sudamericano.

Un joven de veinticinco años murió durante la jornada dominical luego de resultar impactado por un vehículo que formaba parte del Rally Sudamericano Codasur en las montañas cordobesas. El fallecido fue reconocido como Brahian Zárate González, de Córdoba, quien fue conducido al centro médico de Mina Clavero, donde se ratificó su deceso.

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El suceso tuvo lugar en la zona denominada Giulio Césare, mientras transcurría la carrera automovilística. El automóvil implicado correspondía a un Volkswagen Polo con el número 20, manejado por el corredor paraguayo Didier Arias, junto al copiloto Héctor Núñez.

La dolorosa despedida a Braian González, el joven de 25 años que murió en el Rally Sudamericano.

Cómo fue el siniestro

Bajo causas que todavía se encuentran bajo peritaje, la unidad habría impactado contra un peñasco, derivando en un despiste fatal. Al negociar un giro hacia la derecha, el coche siguió de largo, dando múltiples vueltas de campana hasta quedar detenido lejos de la calzada. El incidente ocurrió en un tramo exterior que carecía de balizamiento o demarcaciones de peligro que advirtieran a los presentes sobre el riesgo de situarse en dicha zona.

Lamentablemente, el impacto resultó letal para un asistente oriundo de Córdoba, quien perdió la vida poco después debido a la magnitud de sus lesiones.

Braian, el joven que murió tras el despiste de un auto en el Rally Sudamericano.

A escasos dos mil metros del punto de partida, el binomio compuesto por Arias y su copiloto, Héctor Núñez, sufrió una salida de pista. En ese instante, los competidores paraguayos se situaban en la decimotercera posición de la tabla global.

Por otro lado, una espectadora también se vio afectada por el incidente, requiriendo su derivación a un hospital cercano. El parte sanitario confirmó que su vida no corre riesgo.

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Actualmente, las autoridades indagan en los pormenores del accidente, poniendo bajo la lupa las medidas de protección vigentes en esa zona específica. Hasta el momento, las entidades oficiales han optado por el hermetismo respecto a la dinámica exacta que desencadenó la colisión.

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