Luciano Benavides quedó segundo en el Rally Dakar 2026 a un día del final

El Rally Dakar 2026 entra en su tramo decisivo y Luciano Benavides sostiene una actuación destacada. El piloto salteño finaliza la penúltima etapa en el segundo lugar de la Clasificación General de motos, con una diferencia mínima respecto del líder, el estadounidense Ricky Brabec. La competencia mantiene abierta la definición a falta del recorrido final.

Deportes. Dakar 2026: Luciano Benavides recuperó la punta en motos y se ilusiona con el título

La etapa previa al cierre unió Al Henakiyah con Yanbu y volvió a exponer la exigencia del desierto saudí. En ese contexto, Benavides sostuvo un ritmo firme y sin errores, un factor clave para mantenerse en la pelea directa por el primer puesto.

El representante argentino se afirma además como el mejor piloto sudamericano de la categoría, en una edición marcada por la paridad entre los principales competidores y por diferencias ajustadas en los tiempos acumulados.

El tramo especial contó con 311 kilómetros cronometrados, donde Luciano Benavides marcó un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 44 segundos. Ese registro lo ubicó en el segundo lugar de la jornada, a solo 3 minutos y 43 segundos del ganador del día, Ricky Brabec.

La performance del salteño le permitió superar a rivales directos como el español Tosha Schareina, quien terminó tercero en la etapa con una diferencia superior a los 12 minutos respecto del estadounidense. La regularidad volvió a ser un punto fuerte del piloto de KTM.

Las condiciones del terreno exigieron precisión en la navegación y una administración cuidadosa del ritmo. Dunas extensas, sectores de piedra y altas temperaturas marcaron el desarrollo de la jornada.

Luciano Benavides Luciano Benavides en el Dakar 2026.

Luciano Benavides, firme en la pelea por la General

Con los tiempos acumulados tras la penúltima etapa, la Clasificación General de motos presenta un escenario abierto. Ricky Brabec lidera con un tiempo total de 48 horas, 8 minutos y 12 segundos, mientras Luciano Benavides lo sigue a 3 minutos y 20 segundos.

El tercer lugar pertenece a Tosha Schareina, quien figura a 27 minutos y 51 segundos del primer puesto. Esta diferencia deja a Benavides como el principal perseguidor del líder de cara al cierre del Dakar 2026.

A lo largo de la competencia, el salteño sostuvo un rendimiento parejo en cada etapa, sin pérdidas de tiempo significativas. Ese equilibrio lo posiciona como uno de los protagonistas centrales en la definición.