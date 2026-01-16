viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 08:53
Motos.

Luciano Benavides quedó segundo en el Rally Dakar 2026 a un día del final

El piloto salteño Luciano Benavides se ubica como escolta en la General de motos del Rally Dakar 2026, a 3 minutos y 20 segundos de Ricky Brabec.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Luciano Benavides.

La etapa previa al cierre unió Al Henakiyah con Yanbu y volvió a exponer la exigencia del desierto saudí. En ese contexto, Benavides sostuvo un ritmo firme y sin errores, un factor clave para mantenerse en la pelea directa por el primer puesto.

El representante argentino se afirma además como el mejor piloto sudamericano de la categoría, en una edición marcada por la paridad entre los principales competidores y por diferencias ajustadas en los tiempos acumulados.

La performance del salteño le permitió superar a rivales directos como el español Tosha Schareina, quien terminó tercero en la etapa con una diferencia superior a los 12 minutos respecto del estadounidense. La regularidad volvió a ser un punto fuerte del piloto de KTM.

Las condiciones del terreno exigieron precisión en la navegación y una administración cuidadosa del ritmo. Dunas extensas, sectores de piedra y altas temperaturas marcaron el desarrollo de la jornada.

Luciano Benavides
Luciano Benavides en el Dakar 2026.

Luciano Benavides, firme en la pelea por la General

Con los tiempos acumulados tras la penúltima etapa, la Clasificación General de motos presenta un escenario abierto. Ricky Brabec lidera con un tiempo total de 48 horas, 8 minutos y 12 segundos, mientras Luciano Benavides lo sigue a 3 minutos y 20 segundos.

El tercer lugar pertenece a Tosha Schareina, quien figura a 27 minutos y 51 segundos del primer puesto. Esta diferencia deja a Benavides como el principal perseguidor del líder de cara al cierre del Dakar 2026.

A lo largo de la competencia, el salteño sostuvo un rendimiento parejo en cada etapa, sin pérdidas de tiempo significativas. Ese equilibrio lo posiciona como uno de los protagonistas centrales en la definición.

