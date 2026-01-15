Luciano Benavides lidera la general a dos etapas del final del Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 ingresó en su tramo decisivo y tuvo un giro determinante en la categoría motos. Luciano Benavides se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general luego de una exigente undécima etapa que unió Bisha con Al Henakiyah , con 346 kilómetros cronometrados y 536 de enlace. El piloto argentino quedó al frente por una diferencia mínima y mantiene intacta la ilusión de alcanzar su primera consagración en la prueba más dura del calendario motor.

La jornada presentó un recorrido extenso, con navegación compleja y un ritmo alto desde el inicio. En ese contexto, la estrategia cumplió un rol central y definió posiciones clave de cara a los últimos días de competencia en Arabia Saudita.

Con solo dos etapas por delante, la pelea por el título quedó concentrada en pocos protagonistas, con Benavides y el estadounidense Ricky Brabec como principales aspirantes, separados por apenas 23 segundos en la general.

La victoria parcial quedó en manos de Skyler Howes, quien completó el tramo en 3 horas, 9 minutos y 2 segundos a bordo de su Honda. El estadounidense sostuvo un ritmo firme y logró imponerse en un día marcado por el desgaste físico y mecánico.

El francés Adrien Van Beveren finalizó segundo, a solo 21 segundos del ganador, mientras que el español Edgar Canet cerró el podio de la etapa con su KTM, a 1 minuto y 15 segundos. El desempeño de los primeros puestos reflejó la paridad que domina esta edición del Dakar.

Luciano Benavides concluyó la especial en el cuarto lugar, a 3 minutos y 37 segundos, un resultado que resultó clave por su impacto en la clasificación general y por la lectura estratégica del desarrollo de la carrera.

Benavides aprovecha la estrategia y pasa al frente

El cambio de líder se produjo en la tabla acumulada. Ricky Brabec reguló su marcha en el cierre de la etapa con el objetivo de largar detrás del argentino en la siguiente jornada, una decisión que modificó el orden en la general.

Gracias a ese escenario, Benavides saltó a la cima y ahora encabeza la clasificación con una ventaja mínima de 23 segundos sobre Brabec. El margen estrecho anticipa un cierre cargado de tensión en el desierto saudí.

El español Tosha Schareina terminó quinto en la etapa, a poco más de cuatro minutos de Howes, y se mantiene tercero en la general, aunque a 15 minutos y 16 segundos del líder, con menos margen para la pelea directa por el título.

Sanders sigue en carrera pese a las lesiones

Otro foco de atención pasó por Daniel Sanders, vigente campeón del Dakar. El australiano afrontó la etapa con el hombro izquierdo vendado tras una caída fuerte sufrida en la jornada anterior, con lesiones en la clavícula y el esternón.

A pesar de las molestias, Sanders completó la especial en el puesto 13, a diez minutos del ganador, y continúa en competencia. Su presencia en carrera sostiene la expectativa de llegar a la meta final, aunque sin margen en la lucha por la general.

El estado físico de los pilotos se convierte en un factor determinante en esta fase, donde el cansancio acumulado y las lesiones inciden de manera directa en el rendimiento.

Clasificación de la etapa 11 en motos

La undécima etapa del Dakar 2026 en la categoría motos quedó ordenada de la siguiente manera:

Skyler Howes (Honda) – 03:09:02 Adrien Van Beveren (Honda) +00:21 Edgar Canet (KTM) +01:15 Luciano Benavides (KTM) +03:37 Tosha Schareina (Honda) +04:06 Ricky Brabec (Honda) +04:56

Lo que viene rumbo a Yanbu

La caravana del Dakar ya puso rumbo a Yanbu, punto de partida el pasado 3 de enero y sede de llegada el sábado próximo. Este viernes se disputará la penúltima etapa, con una especial que superará los 310 kilómetros y exigirá máxima concentración.

Benavides, Brabec y Schareina afrontarán un tramo decisivo, donde cada error puede resultar determinante. La navegación, el ritmo y la elección de estrategia volverán a marcar diferencias en la pelea por el título.

De cara a este cierre, se recomienda seguir los partes oficiales de la organización y los reportes diarios de cada etapa, ya que las posiciones pueden cambiar en pocos kilómetros. El Dakar 2026 entra en sus horas finales con un argentino como protagonista central y la definición abierta hasta el último día.