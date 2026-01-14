miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 10:03
Deportes.

Dakar 2026: Luciano Benavides recuperó la punta en motos y se ilusiona con el título

Con una diferencia mínima de 41 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, el piloto argentino llega como líder a las últimas tres etapas de la competencia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luciano Benavides vuelve a ser líder del Rally Dakar en motos y sueña con el campeonato.

Luciano Benavides vuelve a ser líder del Rally Dakar en motos y sueña con el campeonato.

Luciano Benavides, a bordo de una KTM, volvió a colocarse al frente del Rally Dakar 2026 en la divisional de motos tras disputarse la décima jornada, en la que finalizó en el segundo puesto, solo superado por el francés Adrien Van Beveren, representante del equipo Honda HRC.

El piloto argentino pasó a liderar la clasificación general con una diferencia muy ajustada de 41 segundos sobre el norteamericano Ricky Brabec, favorecido por el accidente que sufrió Daniel Sanders durante el desarrollo de la etapa.

El salteño lidera la categoría motos a falta de tres etapas para el final del rally en Arabia Saudita.

La caída de Sanders cambia el escenario

El corredor australiano, que encabezaba la tabla hasta ese momento, padeció una lesión en el hombro izquierdo y quedó fuera de la pelea por el título.

Por su parte, el español Tosha Schareina, piloto de Honda, quien se había impuesto en la etapa del martes y este miércoles terminó sexto, a doce minutos del francés Van Beveren, logró escalar hasta la tercera posición de la clasificación general, quedando a 16 minutos y 24 segundos del líder argentino.

El argentino, que tiene una mínima una ventaja de solo 41 segundos sobre Ricky Brabec, se vio beneficiado por la caída de Daniel Sanders, a mitad de la etapa.

La recta final del Dakar empieza a perfilar a los candidatos

Con solo tres jornadas por disputarse, la competencia comenzó a definir el grupo de contendientes al título. Daniel Sanders aparece prácticamente fuera de la lucha tras la fuerte caída que sufrió en el kilómetro 138, en plena zona de dunas.

Esto le provocó lesiones compatibles con fracturas de clavícula y esternón y motivó su evaluación por parte del equipo médico durante la neutralización.

