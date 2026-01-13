Rally Dakar 2026: Kevin Benavides suma podio

Los salteños volvieron a destacarse este martes en medio del calor del desierto y el desafío extremo que plantea el Rally Dakar 2026 . Por un lado, Kevin Benavides consiguió un nuevo podio en la categoría Challenger durante la etapa maratón, mientras que su hermano Luciano encaró una etapa difícil sin asistencia, armando su propio campamento en pleno desierto para completar la novena jornada del rally más exigente del planeta.

La jornada maratón, un tramo en el que los pilotos no pueden recibir ayuda mecánica externa, volvió a exigir al máximo a los competidores. En ese contexto, Kevin Benavides logró ubicarse entre los mejores de la etapa, asegurando un destacado podio en su categoría Challenger de autos, consolidando así otra actuación valiosa en esta edición del Dakar.

El triunfo quedó en manos de Paul Spierings, quien registró un tiempo de 4:08:57 y logró imponerse con una diferencia mínima, mientras Kevin Benavides finalizó en la segunda posición, apenas a 1:20 del ganador, tras completar una etapa sólida y sin errores.

El podio lo completó David Zille, que cruzó la meta con un retraso de 6:34 respecto al líder de la especial.

Luciano Benavides: resistencia y desafío sin asistencia

Mientras tanto, en la categoría motos, Luciano Benavides encaró la etapa 9 sin asistencia externa, una prueba de resistencia física y mental para cualquier piloto. A pesar de la complejidad del tramo y de tener que administrar sus propios recursos en el desierto, el salteño logró finalizar la jornada y mantenerse competitivo.

Aunque no ganó la etapa, que quedó para el español Tosha Schareina, Luciano completó el tramo en novena posición, resultado que le permitió seguir dentro de los pilotos destacados en la clasificación general.

Así están las posiciones tras la etapa 9

Tras nueve tramos recorridos del Rally Dakar 2026, las principales posiciones en la categoría motos quedan de la siguiente manera:

Clasificación general – Motos

Daniel Sanders (KTM) – 37h09’17’’

Ricky Brabec (Honda) – a 6’24’’

Luciano Benavides (KTM) – a 7’05’’

Tosha Schareina (Honda) – a 15’28’’

Skyler Howes (Honda) – a 44’15’’

En automóviles, dentro de la categoría Challenger, Kevin Benavides también se mantiene competitivo, tras lograr un sólido podio en la etapa maratón y avanzar posiciones generales.

A pesar de los desafíos, su propio esfuerzo sin asistencia para Luciano y la constante exigencia mecánica y física para Kevin, los hermanos Benavides siguen siendo protagonistas del Rally Dakar 2026. La carrera continúa siendo una prueba de resistencia, estrategia y adaptación al terreno más duro del rally mundial, y los salteños siguen dando pelea entre los mejores.