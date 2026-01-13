martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 13:01
Deportes.

Rally Dakar 2026: Kevin Benavides suma podio

Los hermanos salteños volvieron a sobresalir en la exigente etapa maratón del Rally Dakar 2026 y siguen dando pelea entre los mejores

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hermanos Benavides en el Rally Dakar 2026
Hermanos Benavides en el Rally Dakar 2026
Kevin Benavides consigue 2do puesto en la Jornada Maratón del Rally Dakar 2026&nbsp;

Kevin Benavides consigue 2do puesto en la Jornada Maratón del Rally Dakar 2026 

Los salteños volvieron a destacarse este martes en medio del calor del desierto y el desafío extremo que plantea el Rally Dakar 2026. Por un lado, Kevin Benavides consiguió un nuevo podio en la categoría Challenger durante la etapa maratón, mientras que su hermano Luciano encaró una etapa difícil sin asistencia, armando su propio campamento en pleno desierto para completar la novena jornada del rally más exigente del planeta.

Lee además
Luciano Benavides en el Dakar 2026.
Motos.

Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea
Luciano Benavides en el Dakar 2026.
Arabia Saudita.

Rally Dakar 2026: los hermanos Benavides entre los mejores argentinos tras la primera semana de competencia

Kevin Benavides: podio en la maratón

La jornada maratón, un tramo en el que los pilotos no pueden recibir ayuda mecánica externa, volvió a exigir al máximo a los competidores. En ese contexto, Kevin Benavides logró ubicarse entre los mejores de la etapa, asegurando un destacado podio en su categoría Challenger de autos, consolidando así otra actuación valiosa en esta edición del Dakar.

El triunfo quedó en manos de Paul Spierings, quien registró un tiempo de 4:08:57 y logró imponerse con una diferencia mínima, mientras Kevin Benavides finalizó en la segunda posición, apenas a 1:20 del ganador, tras completar una etapa sólida y sin errores.

El podio lo completó David Zille, que cruzó la meta con un retraso de 6:34 respecto al líder de la especial.

Luciano Benavides: resistencia y desafío sin asistencia

Mientras tanto, en la categoría motos, Luciano Benavides encaró la etapa 9 sin asistencia externa, una prueba de resistencia física y mental para cualquier piloto. A pesar de la complejidad del tramo y de tener que administrar sus propios recursos en el desierto, el salteño logró finalizar la jornada y mantenerse competitivo.

Aunque no ganó la etapa, que quedó para el español Tosha Schareina, Luciano completó el tramo en novena posición, resultado que le permitió seguir dentro de los pilotos destacados en la clasificación general.

Así están las posiciones tras la etapa 9

Tras nueve tramos recorridos del Rally Dakar 2026, las principales posiciones en la categoría motos quedan de la siguiente manera:

Clasificación general – Motos

  • Daniel Sanders (KTM) – 37h09’17’’
  • Ricky Brabec (Honda) – a 6’24’’
  • Luciano Benavides (KTM) – a 7’05’’
  • Tosha Schareina (Honda) – a 15’28’’
  • Skyler Howes (Honda) – a 44’15’’

En automóviles, dentro de la categoría Challenger, Kevin Benavides también se mantiene competitivo, tras lograr un sólido podio en la etapa maratón y avanzar posiciones generales.

A pesar de los desafíos, su propio esfuerzo sin asistencia para Luciano y la constante exigencia mecánica y física para Kevin, los hermanos Benavides siguen siendo protagonistas del Rally Dakar 2026. La carrera continúa siendo una prueba de resistencia, estrategia y adaptación al terreno más duro del rally mundial, y los salteños siguen dando pelea entre los mejores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Rally Dakar y se metió en la pelea

Rally Dakar 2026: los hermanos Benavides entre los mejores argentinos tras la primera semana de competencia

Luciano Benavides ganó la etapa y es líder de la general en el Rally Dakar 2026

Luciano Benavides perdió la punta del Rally Dakar 2026 y la pelea está abierta

Nahuel, el hijo de Marcelo Gallardo, jugará en un club del norte

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet
Liga Argentina.

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Ola mortal en la Costa Atlántica: El mar está embravecido de una forma antinatural video
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Vivienda de Los Perales donde están los perros solos video
Alarma.

Preocupación en Los Perales: dos perros fueron abandonados al ser detenido su dueño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel