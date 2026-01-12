lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 09:27
Motos.

Luciano Benavides ganó la etapa y es líder de la general en el Rally Dakar 2026

Luciano Benavides se quedó con la octava etapa en Arabia Saudita, sumó su tercer triunfo parcial y quedó como líder del Rally Dakar 2026.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Luciano Benavides.

Luciano Benavides.

La definición quedó abierta con márgenes mínimos entre los tres primeros, en un escenario que anticipa jornadas intensas en el desierto saudí.

Una etapa extensa que marcó diferencias

La octava etapa presentó el recorrido cronometrado más largo de esta edición, con 481 kilómetros en total. Benavides completó el trayecto en 4 horas, 26 minutos y 39 segundos, un registro que le permitió quedarse con el triunfo del día.

Detrás del argentino finalizó el australiano Daniel Sanders, también de KTM, a 4 minutos y 50 segundos, mientras que el estadounidense Ricky Brabec, del equipo Monster Energy Honda HRC, llegó tercero a 5 minutos y 2 segundos del ganador.

El trazado en Wadi Ad Dawasir exigió máxima concentración y regularidad, con sectores rápidos y otros más técnicos que castigaron errores mínimos. En ese contexto, Benavides sostuvo un ritmo parejo y evitó complicaciones.

Luciano Benavides en el Dakar 2026.
Luciano Benavides en el Dakar 2026.

Luciano Benavides en el Dakar 2026.

El argentino se sube a lo más alto del Dakar

Con esta victoria, Luciano Benavides alcanzó su octavo triunfo de etapa en todas sus participaciones en el Dakar. Además, consiguió su tercera victoria parcial en la edición 2026 y la segunda de manera consecutiva.

El resultado tuvo impacto directo en la clasificación general. El piloto argentino pasó a liderar el rally con un tiempo acumulado de 33 horas, 18 minutos y 50 segundos, con apenas diez segundos de ventaja sobre Sanders.

En el tercer lugar de la general se mantiene Ricky Brabec, a 4 minutos y 47 segundos del nuevo líder, dentro de un grupo que sigue con chances concretas de pelear por el primer puesto.

Shareina pierde terreno en la pelea por el podio

El español Tosha Shareina, representante de Monster Energy Honda HRC, terminó cuarto en la etapa, a 9 minutos y 47 segundos de Benavides. Ese resultado le hizo perder terreno en la lucha por los primeros lugares.

En la clasificación general, Shareina ocupa el cuarto puesto, a 20 minutos y 13 segundos del argentino, una diferencia que se amplió tras la exigente jornada en Wadi Ad Dawasir.

