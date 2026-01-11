Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

El Rally Dakar 2026 vivió este domingo una jornada histórica para el automovilismo argentino y, en particular, para el deporte salteño. Luciano y Kevin Benavides lograron imponerse en sus respectivas categorías durante la séptima etapa de la competencia, algo inédito en la historia de la prueba más exigente del mundo.

Tras el día de descanso, la carrera se reanudó con una extensa etapa de 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi ad-Dawasir, de los cuales 459 fueron cronometrados. En ese exigente recorrido, Luciano Benavides se quedó con la victoria en la categoría motos, mientras que su hermano Kevin celebró en Challenger, en su debut oficial sobre cuatro ruedas.

El triunfo doble marcó un hito sin precedentes en el Dakar: nunca antes dos hermanos habían ganado una etapa el mismo día en esta competencia. La actuación de ambos fue una de las grandes noticias de la séptima jornada en suelo saudí.

Luciano Benavides, de 30 años, se impuso con la KTM oficial número 77, superando por 4 minutos y 47 segundos a su compañero de equipo, el español Edgar Canet. Con este resultado, el piloto salteño se mantiene tercero en la clasificación general de motos, a seis días del final, a solo 4 minutos y 40 segundos del líder, el australiano Daniel Sanders.

En motos, dentro de la categoría Rally 2, el neuquino Juan Santiago Rostan terminó 28° en la jornada y se ubica 25° en la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola fue 42° y avanzó hasta el puesto 37°, con el objetivo de completar la prueba en Yanbu.

En autos, la general es liderada por el qatarí Nasser Al-Attiyah con el Dacia, seguido por el sueco Mattias Ekstrom, ganador de la etapa con la Ford Raptor, y el español Nani Roma. En tanto, Benjamín Pascual fue cuarto en Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica Segway, y Gastón Mattarucco continúa su participación en la categoría Classic.

El Rally Dakar 2026 continuará este lunes con la etapa 8, que tendrá largada y llegada en Wadi ad-Dawasir, con 481 kilómetros de especial cronometrada y 236 de enlace, en otra jornada que promete ser clave para la clasificación general.