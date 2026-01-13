Luciano Benavides perdió la punta del Rally Dakar 2026 y la pelea está abierta

El Rally Dakar 2026 completó su novena etapa con 418 kilómetros cronometrados entre Wadi Ad-Dawasir y un campamento refugio en pleno desierto. Los competidores atravesaron una jornada intensa, con arena, navegación compleja y un formato especial que incluyó pernocte sin asistencia técnica y alimentación con raciones militares.

La etapa marcó el regreso de los pit stop para el cambio de neumáticos y representó el único contacto de los pilotos con sus equipos antes de afrontar la segunda etapa maratón. Este miércoles, la caravana avanzará hacia el campamento de Bisha, donde recién allí volverá la asistencia completa.

Para los representantes argentinos, el día dejó sensaciones mixtas . Hubo actuaciones sólidas, caídas en la general y un golpe de escena que modificó la lucha por la victoria en una de las categorías más competitivas.

Luciano Benavides perdió tiempo y cedió el liderazgo

En la categoría Motos, Luciano Benavides finalizó noveno en el parcial y perdió el liderazgo de la clasificación general. El salteño abrió pista durante buena parte de la jornada, una tarea que exige mayor esfuerzo físico y mental, ya que obliga a limpiar el recorrido y marcar referencias sin huellas previas.

El argentino no logró repetir el rendimiento del día anterior. En el inicio de la especial cometió un error de navegación producto de una indicación confusa en la hoja de ruta. Al llegar al kilómetro 34, perdió el rumbo y, al largar desde adelante, no contó con referencias para reubicarse con rapidez.

En ese sector también se equivocaron su compañero Daniel Sanders y los pilotos de Honda Ricky Brabec y Tosha Schareina. Los cuatro continuaron juntos hasta reencontrar el camino correcto, aunque Benavides resultó el más perjudicado en tiempo, con una pérdida cercana a los nueve minutos.

Cambios en la general y expectativa por la arena

Tras la etapa, Benavides quedó a 7 minutos y 5 segundos del nuevo líder, Daniel Sanders, que terminó segundo en el parcial y retomó la punta de la general con un tiempo acumulado de 37h09m17s. Ricky Brabec se ubicó segundo en el global, a 6 minutos y 24 segundos del australiano.

El piloto salteño largará séptimo en la décima etapa, una posición que le permitirá encontrar una pista más limpia y con mayor presencia de arena, un terreno que favorece su estilo de manejo. La diferencia aún se mantiene dentro de un margen recuperable en una competencia que todavía presenta varias etapas por delante.

El ganador del parcial en Motos fue el español Tosha Schareina. En tanto, Juan Santiago Rostan finalizó 39° y se mantiene 36° en la general, mientras que Leonardo Cola cerró el día en el puesto 46 y ocupa la posición 48 en el acumulado.

Challenger: abandono del campeón y movimiento en la tabla

En la categoría Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini quedaron fuera de la pelea por la victoria. En el kilómetro 57, una piedra dañó el ventilador del radiador y obligó a una reparación de emergencia. El inconveniente los relegó al puesto 20 del parcial y al 16 en la general.

El liderazgo del día quedó en manos del neerlandés Paul Spierings. Kevin Benavides y Lisandro Sisterna terminaron segundos y se ubican séptimos en la clasificación acumulada. David Zille y Sebastián Cesana finalizaron terceros y ocupan el cuarto lugar en la general.

Augusto Sanz junto a Puck Klaassen finalizaron cuartos y marchan quintos, mientras que Bruno Jacomy arribó décimo junto al chileno Lucas Del Río y se mantiene tercero en la general, a 57 minutos del líder Pau Navarro.

Side by Side, Mission 1000 y Autos

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi lograron el séptimo puesto y sostienen esa ubicación en la general. Manuel Andújar terminó undécimo y se mantiene sexto. El parcial quedó en manos de Francisco Chaleco López, mientras que Brock Heger lidera el acumulado.

En Mission 1000, la divisional de energías alternativas, Benjamín Pascual ganó la etapa con su moto eléctrica Segway y continúa tercero en la general. El liderazgo permanece en manos del camión híbrido de Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xabier Rubio, en una categoría que suma puntos por autonomía.

En Autos, Toyota firmó un 1-2-3 en el parcial, con Eryk Goczal como ganador. La general pasó a manos de Ford con Nani Roma al frente, seguido muy de cerca por Carlos Sainz a solo 57 segundos. Nasser Al-Attiyah completa el trío de punta a poco más de un minuto.

Camiones, Stock y lo que viene

En Camiones, el triunfo quedó para Ales Loprais. Mitchel Van Den Brink conserva el liderazgo general con una ventaja superior a los 37 minutos. En la categoría Stock, Rokas Baciuska lidera tras otro 1-2 de Defender, seguido por Sara Price.

Este miércoles se disputará la décima etapa, con 371 kilómetros cronometrados y predominio de arena entre el campamento refugio y Bisha. La jornada promete nuevos movimientos en la clasificación y será determinante para el desarrollo de la 48ª edición del Dakar.