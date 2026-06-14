Mundial 2026: Escocia le ganó a Haití por el Grupo C

Escocia ante Haití.

El único gol del partido llegó a los 28 minutos del primer tiempo. John McGinn sacó un remate que se desvió en un defensor haitiano y terminó descolocando al arquero para decretar el 1 a 0 en el estadio de Boston.

La jugada tuvo una importante cuota de fortuna para el conjunto europeo, que encontró la ventaja en un trámite parejo y luego supo sostener el resultado frente a un rival que buscó la igualdad durante gran parte del encuentro.

Con este triunfo, Escocia suma sus primeros tres puntos y toma la delantera en el Grupo C, aprovechando además el empate entre Brasil y Marruecos.

La próxima fecha será determinante para las aspiraciones de los cuatro seleccionados. Escocia enfrentará a Marruecos, mientras que Haití buscará recuperarse ante Brasil. Embed

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