domingo 14 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de junio de 2026 - 00:06
Deportes.

Mundial 2026: Escocia le ganó a Haití por el Grupo C

Con un gol de John McGinn a los 28 minutos del primer tiempo, Escocia derrotó 1 a 0 a Haití en su debut en el Mundial 2026.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Escocia ante Haití.

Escocia ante Haití.

image
image
Lee además
Solo se permitirán preguntas en inglés en las conferencias de prensa
Deportes.

Mundial 2026: FIFA restringe preguntas en español
Qatar y Suiza empataron 1 a 1
Fútbol.

Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1-1 en el Mundial 2026

El único gol del partido llegó a los 28 minutos del primer tiempo. John McGinn sacó un remate que se desvió en un defensor haitiano y terminó descolocando al arquero para decretar el 1 a 0 en el estadio de Boston.

La jugada tuvo una importante cuota de fortuna para el conjunto europeo, que encontró la ventaja en un trámite parejo y luego supo sostener el resultado frente a un rival que buscó la igualdad durante gran parte del encuentro.

Con este triunfo, Escocia suma sus primeros tres puntos y toma la delantera en el Grupo C, aprovechando además el empate entre Brasil y Marruecos.

La próxima fecha será determinante para las aspiraciones de los cuatro seleccionados. Escocia enfrentará a Marruecos, mientras que Haití buscará recuperarse ante Brasil.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: FIFA restringe preguntas en español

Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1-1 en el Mundial 2026

Mundial 2026: después de la polémica, habló la doble de Shakira

Mundial 2026: Brasil empató con Marruecos en un duelo vibrante y parejo

Día 3 del Mundial 2026: los partidos de este sábado y las últimas noticias de los equipos

Lo que se lee ahora
Bianchi le devolvió la sonrisa a Gimnasia
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Mundial 2026: Brasil - Marruecos
EN VIVO.

Día 3 del Mundial 2026: los partidos de este sábado y las últimas noticias de los equipos

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan - Foto de archivo
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping video
Mundo.

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping

Desde el entorno de la cantante desmintieron las versiones y aseguraron que fue Shakira quien actuó en la ceremonia.
Espectáculos.

Mundial 2026: después de la polémica, habló la doble de Shakira

El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.
Jujuy.

Crimen en Alto Comedero: murió un joven apuñalado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel