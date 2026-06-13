Mundial 2026: después de la polémica, habló la doble de Shakira

Desde el entorno de la cantante desmintieron las versiones y aseguraron que fue Shakira quien actuó en la ceremonia. Shakira bailó al ritmo de "Dai Dai" en el Mundial 2026 (Foto: Reuters)

La apertura del Mundial 2026 dejó música, color, fútbol y también una polémica inesperada. Después de la presentación de Shakira en el Estadio Azteca, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a instalar la teoría de que la artista colombiana no habría sido quien estuvo sobre el escenario, sino una doble.

Las especulaciones apuntaron rápidamente a Shakibecca, la influencer e imitadora venezolana Rebeca Maiellano, conocida por su gran parecido físico con la cantante. En medio del revuelo, una publicación en Instagram terminó de meterle humor a una historia que ya era viral.

La respuesta de Shakibecca La relacionista pública @dresstiny.co compartió un video junto a Shakibecca en México, donde se las veía bailando y disfrutando de una salida nocturna. En el posteo ironizó con la posibilidad de que la imitadora hubiera estado en el show del Mundial y jugó con la duda que circulaba en redes.

La propia Shakibecca se sumó a la broma y dejó un comentario que no tardó en viralizarse: “Yo estaba con ella, ¡no en el Estadio Azteca!”, escribió, despejando con humor las versiones que la ubicaban en la ceremonia inaugural.

Una teoría que fue desmentida Más allá de los memes y comentarios, desde el entorno de Shakira desmintieron las especulaciones y aseguraron que fue la propia cantante quien actuó en el estadio. La versión de la doble, sin embargo, se convirtió en uno de los temas más comentados después de la apertura mundialista. El episodio volvió a demostrar que, en tiempos de Mundial, no solo se juega dentro de la cancha. También se juega en redes, donde una teoría puede crecer en minutos, convertirse en meme y terminar con sus protagonistas respondiendo entre risas.

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