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13 de junio de 2026 - 18:35
Espectáculos.

Mundial 2026: después de la polémica, habló la doble de Shakira

Rebeca Maiellano, fue señalada como la supuesta doble de Shakira en la apertura del Mundial 2026. Después del revuelo desmintió la versión.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Desde el entorno de la cantante desmintieron las versiones y aseguraron que fue Shakira quien actuó en la ceremonia.

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Shakira bailó al ritmo de Dai Dai en el Mundial 2026 (Foto: Reuters)

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Las especulaciones apuntaron rápidamente a Shakibecca, la influencer e imitadora venezolana Rebeca Maiellano, conocida por su gran parecido físico con la cantante. En medio del revuelo, una publicación en Instagram terminó de meterle humor a una historia que ya era viral.

La respuesta de Shakibecca

La relacionista pública @dresstiny.co compartió un video junto a Shakibecca en México, donde se las veía bailando y disfrutando de una salida nocturna. En el posteo ironizó con la posibilidad de que la imitadora hubiera estado en el show del Mundial y jugó con la duda que circulaba en redes.

La propia Shakibecca se sumó a la broma y dejó un comentario que no tardó en viralizarse: “Yo estaba con ella, ¡no en el Estadio Azteca!”, escribió, despejando con humor las versiones que la ubicaban en la ceremonia inaugural.

Una teoría que fue desmentida

Más allá de los memes y comentarios, desde el entorno de Shakira desmintieron las especulaciones y aseguraron que fue la propia cantante quien actuó en el estadio. La versión de la doble, sin embargo, se convirtió en uno de los temas más comentados después de la apertura mundialista.

El episodio volvió a demostrar que, en tiempos de Mundial, no solo se juega dentro de la cancha. También se juega en redes, donde una teoría puede crecer en minutos, convertirse en meme y terminar con sus protagonistas respondiendo entre risas.

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