La inauguración del Mundial 2026 en México: la presencia de Salma Hayek y el look de Shakira.

La cuenta atrás llegó a su fin. Este 11 de junio marcó el inicio oficial del Mundial 2026 con una inauguración que transforma al Estadio Azteca de Ciudad de México en el centro mundial del deporte y el espectáculo.

El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una histórica ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. La fiesta, que sirvió como telón del estreno entre México y Sudáfrica, fue la primera de las tres ceremonias que tendrá la edición 2026 : la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La ceremonia, encabezada por Shakira , se puso en marcha cerca de las 13:40 y concluyó a las 15 hora argentina. En ese marco, la artista colombiana interpretó “Dai Dai” , la canción oficial del evento, junto al músico nigeriano Burna Boy.

“El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”, fue el discurso de Lila Downs, presentadora que dio inicio a la fiesta.

La primera actuación de la ceremonia estuvo a cargo de Maná. Más tarde, Danny Ocean tomó el escenario con “Partidazo”, mientras que uno de los momentos más intensos de la inauguración se dio con la aparición de Los Ángeles Azules junto a Belinda interpretando “Por ella”.

El colombiano J Balvin continuó con el show musical en el Estadio Azteca, que se coronó con la aparición de Shakira. La primera ceremonia de apertura en México se extendió cerca de 20 minutos y bajó el telón con imponentes fuegos artificiales en el techo del recinto.

image

Es la cuarta ocasión en la artista colombiana pone la voz de la Copa del Mundo: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014).

Antes del comienzo formal del evento y del ingreso de las selecciones de México y Sudáfrica, se realizó un desfile con las banderas de todos los países participantes de la Copa del Mundo. El momento fue musicalizado por el histórico cantante italiano Andrea Bocelli junto a la artista surcoreana Ejae.

Salma Hayek sorprendió con su aparición en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Salma Hayek como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves, con un discurso en el que destacó la “unión del fútbol”.

image

“Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026”, afirmó la artista de Hollywood frente a un estadio repleto de estrellas del cine, del deporte y de la música.

La productora aseguró que los mexicanos están "muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos".

Tras su mensaje, Hayek posó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que tenía en sus manos el trofeo destinado al campeón del Mundial inaugurado este jueves en México.

Entre la afición destacó la pasión pero también personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, pero también nacionales como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza.

Otra de las figuras que llamó la atención fue el boxeador Canelo Álvarez, quien asistió con su esposa, la modelo Fernanda Gómez, así como el exfutbolista brasileño Roberto Carlos y el exbasquetbolista Joakim Noah.