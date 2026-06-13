sábado 13 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de junio de 2026 - 21:12
Fútbol.

Mundial 2026: Brasil empató con Marruecos en un duelo vibrante y parejo

Brasil y Marruecos igualaron 1-1 en un partido intenso. Vinicius anotó para la Canarinha y Saibari abrió el marcador para los africanos.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Brasil empató con Marruecos

Brasil empató con Marruecos

Brasil y Marruecos protagonizaron un atractivo empate 1-1 en un encuentro cargado de emociones, situaciones de gol y grandes actuaciones de los arqueros. El conjunto africano sorprendió en la primera mitad, mientras que la Verdeamarela reaccionó a tiempo para rescatar la igualdad en un partido de alto ritmo por el Grupo C de Mundial 2026.

Lee además
el mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de estados unidos
Apertura.

El Mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de Estados Unidos
El árbitro de la final de Qatar dirigiá a Argentina en su debut
Fútbol.

Mundial 2026: el árbitro de la final de Qatar dirigirá a Argentina en su debut

La selección marroquí abrió el marcador a los 21 minutos gracias a Ismael Saibari, quien culminó una destacada jugada colectiva tras una asistencia de Brahim Díaz. Hasta ese momento, Marruecos había mostrado mayor profundidad ofensiva y había exigido en varias oportunidades a la defensa brasileña, que respondió con intervenciones clave de Gabriel Magalhães, Marquinhos y Casemiro.

Sin embargo, Brasil no tardó en reaccionar. A los 31 minutos, Vinicius Júnior apareció para sellar el empate luego de una buena combinación ofensiva y devolverle la tranquilidad al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Antes del descanso, el conjunto sudamericano asumió el protagonismo y estuvo cerca de dar vuelta el resultado. Lucas Paquetá tuvo una de las ocasiones más claras, pero se encontró con una notable respuesta de Yassine Bounou, quien comenzaba a transformarse en una de las figuras del encuentro.

Los arqueros, protagonistas del complemento

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, aunque con un trámite mucho más equilibrado. Ambos equipos buscaron el triunfo y generaron situaciones claras, pero las intervenciones de los guardametas terminaron siendo determinantes para mantener la igualdad.

Brasil estuvo muy cerca de ponerse en ventaja apenas iniciado el complemento. Igor Thiago recibió dentro del área y sacó un potente remate a quemarropa que fue contenido de manera brillante por Bono. Más adelante, Ancelotti movió el banco con los ingresos de Bruno Henrique y Matheus Cunha para darle mayor frescura al ataque.

image

Marruecos también realizó modificaciones para sostener el ritmo del partido y respondió con orden defensivo y rápidas transiciones ofensivas. La pausa de hidratación a los 22 minutos reflejó además las exigentes condiciones climáticas bajo las que se disputó el encuentro.

A los 32 minutos, Brasil volvió a rozar el segundo gol. Vinicius Júnior desbordó por la izquierda y asistió a Raphinha, quien definió de primera, pero nuevamente se encontró con una gran intervención de Bono.

Un final intenso

En los minutos finales, el partido ganó dramatismo. Brasil tuvo una última oportunidad en tiempo de descuento a través de Danilo Santos, cuyo remate fue contenido por el arquero marroquí. Del otro lado, Marruecos también dispuso de una chance clara para quedarse con la victoria, pero el guardameta brasileño respondió con seguridad para evitar la caída de su arco.

Con Bono como gran figura y ambos equipos mostrando ambición hasta el último minuto, el empate terminó reflejando el equilibrio de un encuentro intenso y entretenido, que dejó buenas sensaciones tanto para Brasil como para Marruecos.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Mundial 2026 tuvo alfombra roja: los famosos que fueron al debut de Estados Unidos

Mundial 2026: el árbitro de la final de Qatar dirigirá a Argentina en su debut

Mundial 2026: Tagliafico se pierde el debut y aparecen nombres para reemplazarlo

Mundial 2026: FIFA restringe preguntas en español

Qatar le amargó el triunfo a Suiza y empataron 1-1 en el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan - Foto de archivo
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El Colegio Nacional Nº 3 eligió a su representante
Jujuy.

FNE 2026: Ana Vernanchet es la nueva representante del Colegio Nacional Nº 3 "Éxodo Jujeño"

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan - Foto de archivo
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Mundial 2026 día 3: Brasil empató con Marruecos 1 a 1 por la fase de grupos
EN VIVO.

Mundial 2026 día 3: Brasil empató con Marruecos 1 a 1 por la fase de grupos

FNE 2026: Sofía Sánchez es la nueva representante del Colegio Mayor Jujuy
Jujuy.

FNE 2026: Sofía Sánchez es la nueva representante del Colegio Mayor Jujuy

El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.
Jujuy.

Crimen en Alto Comedero: murió un joven apuñalado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel