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13 de junio de 2026 - 17:26
Deportes.

Mundial 2026: FIFA restringe preguntas en español

Periodistas señalaron que FIFA solo permite preguntas en inglés en conferencias del Mundial 2026, pese a disputarse en México, EE.UU. y Canadá.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Solo se permitirán preguntas en inglés en las conferencias de prensa

Solo se permitirán preguntas en inglés en las conferencias de prensa

La FIFA quedó en el centro de una controversia durante el Mundial 2026 luego de que periodistas de distintos países señalaran que las conferencias de prensa oficiales solo admiten preguntas en inglés, una medida que generó fuertes cuestionamientos por su impacto en la cobertura internacional del torneo.

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La explicación de FIFA

Según reportes de medios acreditados en las distintas sedes, la restricción responde a una limitación técnica del sistema de interpretación utilizado por la organización. Actualmente, las conferencias oficiales no cuentan con un servicio de traducción remota en español, lo que impide procesar preguntas realizadas en ese idioma.

Como consecuencia, los periodistas deben formular sus consultas exclusivamente en inglés o recurrir a los idiomas contemplados por el sistema de traducción habilitado por la FIFA.

La situación provocó sorpresa entre los corresponsales, especialmente por tratarse de un torneo que moviliza miles de profesionales de la comunicación y que cuenta con una de las mayores inversiones organizativas de la historia del deporte.

Casos que encendieron el debate

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante una conferencia de prensa de Vinicius Jr. Cuando periodistas de DAZN España intentaron realizar consultas en castellano, recibieron la indicación de que el protocolo vigente exige el uso exclusivo del inglés.

Una situación similar vivieron enviados de medios deportivos mexicanos durante una interacción con el defensor marroquí Achraf Hakimi, donde también fueron advertidos sobre la imposibilidad de realizar preguntas en español dentro del marco oficial de la conferencia.

Estos casos se viralizaron rápidamente en redes sociales y reavivaron el debate sobre la inclusión lingüística en los grandes eventos deportivos.

VINI PRENSA

Las críticas de los medios internacionales

La medida fue cuestionada por numerosos periodistas y especialistas en comunicación deportiva, quienes consideran que la ausencia de un sistema de interpretación en español representa una falencia organizativa difícil de justificar para una competencia de alcance global.

Entre los principales cuestionamientos aparecen:

  • Falta de inclusión: limita la participación de periodistas de América Latina y España.
  • Contradicción con la sede del torneo: México es uno de los países anfitriones y el español es su idioma oficial.
  • Menor acceso a la información: los medios hispanohablantes dependen de traducciones posteriores para acceder a las declaraciones.
  • Impacto en la audiencia: millones de aficionados reciben contenidos traducidos y no las respuestas originales en tiempo real.
PERIODISTAS

Esperan que FIFA revierta la medida

Mientras el Mundial 2026 avanza en sus distintas fases, crece el pedido para que la FIFA incorpore un sistema de interpretación remota en español que permita normalizar el trabajo de los medios internacionales.

Las críticas continúan multiplicándose en redes sociales y en el ámbito periodístico, donde muchos consideran que la situación contradice el discurso de inclusión promovido por el organismo rector del fútbol mundial.

Por el momento, la FIFA no anunció modificaciones en el protocolo de las conferencias de prensa, aunque la expectativa está puesta en una eventual solución que garantice una mayor participación de los medios hispanohablantes durante el desarrollo del torneo.

INFANTINO

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