Mundial 2026: el árbitro de la final de Qatar dirigirá a Argentina en su debut

El árbitro de la final de Qatar dirigiá a Argentina en su debut

La FIFA confirmó que el experimentado árbitro polaco Szymon Marciniak será el encargado de dirigir el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. La designación ratifica la confianza de la entidad madre del fútbol en el juez de 43 años para encuentros de alta presión internacional.

Un viejo conocido para la Albiceleste La historia entre Marciniak y el seleccionado argentino suma así su tercer capítulo consecutivo en Copas del Mundo. El colegiado polaco cuenta con el prestigioso antecedente de haber impartido justicia en la histórica final de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona ante Francia.

En ese mismo torneo, también dirigió el ajustado triunfo albiceleste por 2-1 frente a Australia en los octavos de final. Su primer cruce con el equipo sudamericano se remonta a Rusia 2018, cuando estuvo a cargo del debut frente a Islandia que terminó en empate 1 a 1.

Trayectoria y garantías en el máximo nivel Árbitro internacional desde 2015, Marciniak es considerado uno de los árbitros más confiables de Europa gracias a su riguroso dominio disciplinario y excelente preparación física. En su currículum destacan:

La final de la Supercopa de Europa 2018 (Real Madrid vs. Atlético de Madrid). Grandes noches de la UEFA Champions League, siendo el primer polaco en dirigir una semifinal de dicha competencia en 2022. Partidos de alta tensión en fases eliminatorias de clubes de élite como el Barcelona, PSG y Juventus. Arbitro El equipo arbitral completo Para este estreno en la cita mundialista que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, Marciniak liderará una terna mayoritariamente polaca. Estará acompañado por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como asistentes, mientras que Tomasz Kwiatkowski estará al frente del VAR. El cuarteto en el campo lo completará el estadounidense Ismail Elfath como cuarto árbitro. Con este nombramiento, la FIFA busca garantizar un debut sin sobresaltos reglamentarios para el vigente campeón del mundo, apoyándose en la autoridad y el respeto que el juez polaco impone sobre el terreno de juego. ARBITRO POLACO (1)

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