Mundial 2026: Marcos Senesi reemplazará a Balerdi en la Selección

Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026 , luego de que el defensor del Olympique de Marsella quedara desafectado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.

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La cuenta oficial de la Selección argentina confirmó la convocatoria del marcador central zurdo durante este jueves. “El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026” , informó la Albiceleste. La baja de Balerdi había sido confirmada el pasado fin de semana, después de que los estudios médicos determinaran la lesión muscular que lo dejó fuera de la competencia.

Lionel Scaloni había anticipado que se tomaría unos días para definir al reemplazante , ya que también esperaba la evolución de otros futbolistas que arrastraban molestias físicas. “Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo” , había explicado el entrenador tras la goleada en el amistoso ante Islandia. Finalmente, el cuerpo técnico se inclinó por Senesi, defensor de 29 años nacido en Concordia, Entre Ríos, y con recorrido en el fútbol argentino y europeo.

Lionel Scaloni

El presente de Marcos Senesi

Senesi viene de completar una de las mejores temporadas de su carrera. Fue titular y una de las figuras del Bournemouth en la Premier League, antes de cerrar su etapa en el club inglés y firmar recientemente con Tottenham, donde también juega Cristian “Cuti” Romero.

En la última temporada disputó 38 partidos, acumuló 3.334 minutos y aportó cinco asistencias. Además, colaboró para que su equipo mantuviera el arco en cero en 11 oportunidades. Según las estadísticas de la Premier League, tuvo un 82% de precisión global en los pases y ganó 196 duelos, números que reflejan su firmeza defensiva y su capacidad para salir jugando desde el fondo.

Su carrera en clubes y Selección

El defensor surgió en San Lorenzo, donde debutó como profesional en 2016 y llegó a disputar 72 partidos. Luego dio el salto a Europa para jugar en Feyenoord de Países Bajos, club en el que participó de 116 encuentros, marcó 9 goles y jugó la final de la UEFA Conference League. En 2022 fue transferido al Bournemouth, donde se consolidó como una pieza importante del equipo inglés.

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Con la Selección argentina, Senesi fue convocado al Mundial Sub 20 de Corea del Sur en 2017, donde jugó tres partidos y convirtió un gol ante Guinea. En 2022, Scaloni lo citó para disputar la Finalissima en Wembley, aunque no formó parte del plantel que ganó el Mundial de Qatar. Actualmente cuenta con tres partidos oficiales con la Albiceleste y fue titular por primera vez en octubre de 2025, en un amistoso frente a Venezuela.

Las variantes defensivas de Argentina

Con la llegada de Senesi, el cuerpo técnico completa las alternativas defensivas para el Mundial. La lista de defensores queda integrada por Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina. Argentina llega al Mundial con una modificación obligada en la defensa, pero suma a un futbolista de experiencia, buen presente europeo y perfil zurdo para reforzar la última línea.

La lista de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.