Costa de Marfil se mide por primera vez ante Ecuador en el Mundial 2026

El próximo domingo 14 de junio, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Ecuador enfrenta a Costa de Marfil en el estadio Filadelfia, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo E del Mundial.

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El cierre de la primera jornada del Grupo E marcará un cruce inédito entre ambas selecciones, que nunca se enfrentaron previamente ni en amistosos ni en Mundiales.

Tras su última aparición en Brasil 2014, Costa de Marfil volverá a competir en una Copa del Mundo. El conjunto africano afrontará su cuarta participación mundialista tras haber jugado también en 2006 y 2010, aunque todavía persigue el objetivo de superar la fase de grupos.

Campeón de la Copa Africana de Naciones 2024, los Elefantes quedaron muy cerca de avanzar a octavos de final en su debut mundialista, instancia que aún se mantiene como una deuda pendiente para los marfileños.

Por su parte, la selección de Ecuador afrontará en 2026 su quinta participación en un Mundial. Desde su debut en Corea-Japón 2002, la Tri también se hizo presente en Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022

La actuación más destacada de los ecuatorianos fue en la edición de 2006, cuando alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia. Hasta el momento, esa sigue siendo la única ocasión en la que logró superar la fase de grupos.

Para el entrenador argentino Sebastián Beccacece será su primera experiencia mundialista como DT principal. Al mando de la selección ecuatoriana desde agosto de 2024, enfrentó la responsabilidad de superar la sanción inicial de -3 puntos en las eliminatorias.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

Fechas y rivales de Costa de Marfil en los próximos partidos del Mundial

Grupo E - Fecha 2: vs Alemania: 20 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Curazao: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ecuador en los próximos partidos del Mundial

Grupo E - Fecha 2: vs Curazao: 20 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Alemania: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Horario Costa de Marfil y Ecuador, según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)