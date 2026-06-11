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11 de junio de 2026 - 11:59
Deportes.

Fixture de todos los partidos del Mundial 2026: horarios de Jujuy

La Copa del Mundo 2026 tendrá 48 selecciones, 12 grupos y 104 partidos entre fase inicial, cruces eliminatorios y final.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo nacional debutará el martes 16 de junio, a las 22, ante Argelia en el Kansas City Stadium. Luego jugará el lunes 22 de junio, a las 14, frente a Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la primera ronda el sábado 27 de junio, a las 23, contra Jordania, también en Dallas.

mundial 2026 (1)
Mundial 2026.

Mundial 2026.

Todos los partidos del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

  • 16:00 - México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
  • 23:00 - Corea del Sur vs. República Checa - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • 16:00 - Canadá vs. Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium
  • 22:00 - Estados Unidos vs. Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio

  • 16:00 - Qatar vs. Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
  • 19:00 - Brasil vs. Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 22:00 - Haití vs. Escocia - Grupo C - Boston Stadium
  • 01:00 - Australia vs. Turquía - Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo 14 de junio

  • 14:00 - Alemania vs. Curazao - Grupo E - Houston Stadium
  • 17:00 - Países Bajos vs. Japón - Grupo F - Dallas Stadium
  • 20:00 - Costa de Marfil vs. Ecuador - Grupo E - Philadelphia Stadium
  • 23:00 - Suecia vs. Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

  • 13:00 - España vs. Cabo Verde - Grupo H - Atlanta Stadium
  • 16:00 - Bélgica vs. Egipto - Grupo G - Seattle Stadium
  • 19:00 - Arabia Saudita vs. Uruguay - Grupo H - Miami Stadium
  • 22:00 - Irán vs. Nueva Zelanda - Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes 16 de junio

  • 16:00 - Francia vs. Senegal - Grupo I - New York New Jersey Stadium
  • 19:00 - Irak vs. Noruega - Grupo I - Boston Stadium
  • 22:00 - Argentina vs. Argelia - Grupo J - Kansas City Stadium
  • 01:00 - Austria vs. Jordania - Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles 17 de junio

  • 14:00 - Portugal vs. República Democrática del Congo - Grupo K - Houston Stadium
  • 17:00 - Inglaterra vs. Croacia - Grupo L - Dallas Stadium
  • 20:00 - Ghana vs. Panamá - Grupo L - Toronto Stadium
  • 23:00 - Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de junio

  • 13:00 - República Checa vs. Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium
  • 16:00 - Suiza vs. Bosnia - Grupo B - Los Angeles Stadium
  • 19:00 - Canadá vs. Qatar - Grupo B - BC Place Vancouver
  • 22:00 - México vs. Corea del Sur - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • 16:00 - Estados Unidos vs. Australia - Grupo D - Seattle Stadium
  • 19:00 - Escocia vs. Marruecos - Grupo C - Boston Stadium
  • 22:00 - Brasil vs. Haití - Grupo C - Philadelphia Stadium
  • 01:00 - Turquía vs. Paraguay - Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado 20 de junio

  • 14:00 - Países Bajos vs. Suecia - Grupo F - Houston Stadium
  • 17:00 - Alemania vs. Costa de Marfil - Grupo E - Toronto Stadium
  • 21:00 - Ecuador vs. Curazao - Grupo E - Kansas City Stadium
  • 01:00 - Túnez vs. Japón - Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio

  • 13:00 - España vs. Arabia Saudita - Grupo H - Atlanta Stadium
  • 16:00 - Bélgica vs. Irán - Grupo G - Los Angeles Stadium
  • 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde - Grupo H - Miami Stadium
  • 22:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto - Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio

  • 14:00 - Argentina vs. Austria - Grupo J - Dallas Stadium
  • 18:00 - Francia vs. Irak - Grupo I - Philadelphia Stadium
  • 21:00 - Noruega vs. Senegal - Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 00:00 - Jordania vs. Argelia - Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes 23 de junio

  • 14:00 - Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K - Houston Stadium
  • 17:00 - Inglaterra vs. Ghana - Grupo L - Boston Stadium
  • 20:00 - Panamá vs. Croacia - Grupo L - Toronto Stadium
  • 23:00 - Colombia vs. República Democrática del Congo - Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio

  • 16:00 - Suiza vs. Canadá - Grupo B - BC Place Vancouver
  • 16:00 - Bosnia vs. Qatar - Grupo B - Seattle Stadium
  • 19:00 - Escocia vs. Brasil - Grupo C - Miami Stadium
  • 19:00 - Marruecos vs. Haití - Grupo C - Atlanta Stadium
  • 22:00 - República Checa vs. México - Grupo A - Estadio Ciudad de México
  • 22:00 - Sudáfrica vs. Corea del Sur - Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio

  • 17:00 - Ecuador vs. Alemania - Grupo E - New York New Jersey Stadium
  • 17:00 - Curazao vs. Costa de Marfil - Grupo E - Philadelphia Stadium
  • 20:00 - Túnez vs. Países Bajos - Grupo F - Kansas City Stadium
  • 20:00 - Japón vs. Suecia - Grupo F - Dallas Stadium
  • 23:00 - Turquía vs. Estados Unidos - Grupo D - Los Angeles Stadium
  • 23:00 - Paraguay vs. Australia - Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes 26 de junio

  • 16:00 - Noruega vs. Francia - Grupo I - Boston Stadium
  • 16:00 - Senegal vs. Irak - Grupo I - Toronto Stadium
  • 21:00 - Uruguay vs. España - Grupo H - Estadio Guadalajara
  • 21:00 - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Grupo H - Houston Stadium
  • 00:00 - Nueva Zelanda vs. Bélgica - Grupo G - BC Place Vancouver
  • 00:00 - Egipto vs. Irán - Grupo G - Seattle Stadium

Sábado 27 de junio

  • 18:00 - Panamá vs. Inglaterra - Grupo L - New York New Jersey Stadium
  • 18:00 - Croacia vs. Ghana - Grupo L - Philadelphia Stadium
  • 20:30 - Colombia vs. Portugal - Grupo K - Miami Stadium
  • 20:30 - República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Grupo K - Atlanta Stadium
  • 23:00 - Jordania vs. Argentina - Grupo J - Dallas Stadium
  • 23:00 - Argelia vs. Austria - Grupo J - Kansas City Stadium

Cruces eliminatorios del Mundial 2026

16avos de final

  • Domingo 28 de junio: 2° Grupo A vs. 2° Grupo B - Los Angeles Stadium
  • Lunes 29 de junio: 1° Grupo E vs. 2° Grupo F - Houston Stadium
  • Lunes 29 de junio: 1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
  • Lunes 29 de junio: 1° Grupo F vs. 2° Grupo C - Estadio Monterrey
  • Martes 30 de junio: 2° Grupo E vs. 2° Grupo I - Dallas Stadium
  • Martes 30 de junio: 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
  • Martes 30 de junio: 1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
  • Miércoles 1 de julio: 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
  • Miércoles 1 de julio: 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
  • Miércoles 1 de julio: 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
  • Jueves 2 de julio: 2° Grupo K vs. 2° Grupo L - Toronto Stadium
  • Jueves 2 de julio: 1° Grupo H vs. 2° Grupo J - Los Angeles Stadium
  • Jueves 2 de julio: 1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
  • Viernes 3 de julio: 2° Grupo D vs. 2° Grupo G - Dallas Stadium
  • Viernes 3 de julio: 1° Grupo J vs. 2° Grupo H - Miami Stadium
  • Viernes 3 de julio: 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Octavos de final

  • Sábado 4 de julio: ganador partido 73 vs. ganador partido 75 - Houston Stadium
  • Sábado 4 de julio: ganador partido 74 vs. ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
  • Domingo 5 de julio: ganador partido 76 vs. ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
  • Domingo 5 de julio: ganador partido 79 vs. ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
  • Lunes 6 de julio: ganador partido 83 vs. ganador partido 84 - Dallas Stadium
  • Lunes 6 de julio: ganador partido 81 vs. ganador partido 82 - Seattle Stadium
  • Martes 7 de julio: ganador partido 86 vs. ganador partido 88 - Atlanta Stadium
  • Martes 7 de julio: ganador partido 85 vs. ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

  • Jueves 9 de julio: ganador partido 89 vs. ganador partido 90 - Boston Stadium
  • Viernes 10 de julio: ganador partido 93 vs. ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
  • Sábado 11 de julio: ganador partido 91 vs. ganador partido 92 - Miami Stadium
  • Sábado 11 de julio: ganador partido 95 vs. ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

  • Martes 14 de julio: ganador partido 97 vs. ganador partido 98 - Dallas Stadium
  • Miércoles 15 de julio: ganador partido 99 vs. ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Tercer puesto

  • Sábado 18 de julio: perdedor partido 101 vs. perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final

  • Domingo 19 de julio: ganador partido 101 vs. ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • Tags: Mundial 2026, fixture Mundial 2026, Selección Argentina, Argentina, Copa del Mundo

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