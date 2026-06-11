Fixture de todos los partidos del Mundial 2026: horarios de Jujuy

El Mundial 2026 ya tiene definido su calendario completo, con días, horarios y estadios para todos los partidos. La Copa del Mundo se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones divididas en 12 grupos.
La Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo nacional debutará el martes 16 de junio, a las 22, ante Argelia en el Kansas City Stadium. Luego jugará el lunes 22 de junio, a las 14, frente a Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la primera ronda el sábado 27 de junio, a las 23, contra Jordania, también en Dallas.
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