La lista de lesionados de Lionel Scaloni: las figuras que preocupan a dos semanas del Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y en la Selección Argentina crece la preocupación por el estado físico de varios jugadores importantes del plantel. A pocos días de que Lionel Scaloni confirme la lista definitiva de convocados , varios futbolistas llegan con lesiones, molestias musculares o falta de ritmo futbolístico.

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Las principales alarmas pasan por Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, aunque otros nombres clave también atraviesan procesos de recuperación. El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de cada uno antes de definir los 26 futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo.

La situación de Lionel Messi generó preocupación luego de que pidiera el cambio durante el partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union. Según el parte médico del club estadounidense, el capitán argentino sufrió una sobrecarga muscular vinculada a fatiga en el isquiotibial izquierdo.

Aunque desde el entorno del jugador aseguran que la salida fue por precaución, el cuerpo técnico de la Selección mantiene el seguimiento diario de su evolución física.

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Dibu Martínez sufrió una fractura en la mano

Otro de los casos que preocupa es el de Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo reveló que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League con Aston Villa FC.

Pese a la lesión, el arquero jugó el partido y luego comenzó el proceso de recuperación. En principio, los tiempos médicos rondan las tres semanas y llegaría con lo justo al debut mundialista.

Cuti Romero y la falta de rodaje

El defensor Cristian Romero aparece entre las mayores preocupaciones para Scaloni. El central arrastra una lesión ligamentaria en la rodilla derecha que sufrió a comienzos de abril y todavía no logró sumar continuidad.

La falta de minutos en competencia genera incertidumbre en el cuerpo técnico, especialmente por la importancia que tiene el defensor dentro del esquema titular argentino.

Julián Álvarez y Molina, con molestias musculares

Julián Álvarez tampoco llega en plenitud física. El delantero salió lesionado durante una semifinal de Champions League tras sufrir una fuerte contusión en uno de sus tobillos. Desde entonces no volvió a sumar minutos oficiales.

En tanto, Nahuel Molina sufrió un desgarro grado uno en el muslo derecho luego de un partido de LaLiga. La recuperación avanza, aunque los tiempos aparecen ajustados pensando en el inicio del Mundial.

Julián alvarez

Montiel, Acuña y Nico González también siguen en recuperación

Gonzalo Montiel atraviesa un desgarro en el cuádriceps izquierdo, aunque en la Selección creen que llegará sin inconvenientes a la competencia.

Por su parte, Marcos Acuña salió reemplazado durante una final local por una contractura muscular en el isquiotibial derecho. El lateral ya arrastraba una sobrecarga en las últimas semanas.

Otro caso importante es el de Nicolás González. El delantero sufrió un desgarro durante un entrenamiento y quedó afuera de los últimos partidos de la temporada europea. La falta de ritmo futbolístico aparece como uno de los principales problemas.

Lisandro Martínez y Nico Paz, con evolución favorable

Entre las noticias positivas aparece la recuperación de Lisandro Martínez. El defensor dejó atrás una lesión en el sóleo izquierdo y ya disputó partidos completos con normalidad en Inglaterra.

En tanto, Nico Paz continúa con cuidados especiales por una pequeña fisura en la rodilla. El mediocampista ya no siente dolor, aunque su club decidió preservarlo para evitar riesgos antes de la convocatoria mundialista.

Scaloni espera hasta último momento

Lionel Scaloni mantiene el seguimiento médico de todos los futbolistas antes de oficializar la lista definitiva para el Mundial 2026. Las lesiones y los tiempos de recuperación podrían influir en las decisiones finales del entrenador argentino.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los hinchas argentinos, atentos a la evolución física de varias figuras claves de la Scaloneta.