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13 de junio de 2026 - 09:49
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Mundial 2026: Irak y Noruega se citan en un duelo histórico e inédito

Irak y Noruega se miden en el estadio Boston el martes 16 de junio a las 19:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Irak y Noruega se citan en un duelo histórico e inédito
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 1 del grupo I del Mundial, Noruega e Irak se enfrentan el martes 16 de junio desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Boston.

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Noruegos e iraquíes protagonizarán un duelo sin precedentes al enfrentarse por primera vez en la historia en el cierre de la primera jornada del Grupo I.

Irak volverá a disputar una Copa del Mundo cuarenta años después de su única participación en México 1986. El conjunto asiático afrontará esta edición con la ilusión de escribir una nueva página en su historia y mejorar su actuación en aquella edición, en la que quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres partidos.

La selección iraquí aseguró su clasificación tras imponerse 2-1 a Bolivia en el repechaje y selló así su regreso a la máxima cita internacional.

Por su parte, Noruega pondrá fin a una ausencia de 28 años y regresará a un Mundial desde su última participación en Francia 1998. El seleccionado europeo disputará la cuarta Copa de su historia, luego de haber estado presente anteriormente en 1938, 1994 y 1998.

Los noruegos alcanzaron sus mejores actuaciones en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, ediciones en las que lograron avanzar hasta los octavos de final. En su camino rumbo al Mundial 2026, finalizaron en el segundo puesto del Grupo A de las eliminatorias europeas.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Irak en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo I - Fecha 2: vs Francia: 22 de junio - 18:00 (hora Argentina)
  • Grupo I - Fecha 3: vs Senegal: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Noruega en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo I - Fecha 2: vs Senegal: 22 de junio - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo I - Fecha 3: vs Francia: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Irak y Noruega, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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