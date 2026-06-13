Mundial 2026: Brasil empató con Marruecos en un duelo vibrante y parejo

Brasil y Marruecos protagonizaron un atractivo empate 1-1 en un encuentro cargado de emociones, situaciones de gol y grandes actuaciones de los arqueros. El conjunto africano sorprendió en la primera mitad, mientras que la Verdeamarela reaccionó a tiempo para rescatar la igualdad en un partido de alto ritmo por el Grupo C de Mundial 2026.

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La selección marroquí abrió el marcador a los 21 minutos gracias a Ismael Saibari, quien culminó una destacada jugada colectiva tras una asistencia de Brahim Díaz. Hasta ese momento, Marruecos había mostrado mayor profundidad ofensiva y había exigido en varias oportunidades a la defensa brasileña, que respondió con intervenciones clave de Gabriel Magalhães, Marquinhos y Casemiro.

Sin embargo, Brasil no tardó en reaccionar. A los 31 minutos, Vinicius Júnior apareció para sellar el empate luego de una buena combinación ofensiva y devolverle la tranquilidad al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Antes del descanso, el conjunto sudamericano asumió el protagonismo y estuvo cerca de dar vuelta el resultado. Lucas Paquetá tuvo una de las ocasiones más claras, pero se encontró con una notable respuesta de Yassine Bounou, quien comenzaba a transformarse en una de las figuras del encuentro.

Los arqueros, protagonistas del complemento

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, aunque con un trámite mucho más equilibrado. Ambos equipos buscaron el triunfo y generaron situaciones claras, pero las intervenciones de los guardametas terminaron siendo determinantes para mantener la igualdad.

Brasil estuvo muy cerca de ponerse en ventaja apenas iniciado el complemento. Igor Thiago recibió dentro del área y sacó un potente remate a quemarropa que fue contenido de manera brillante por Bono. Más adelante, Ancelotti movió el banco con los ingresos de Bruno Henrique y Matheus Cunha para darle mayor frescura al ataque.

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Marruecos también realizó modificaciones para sostener el ritmo del partido y respondió con orden defensivo y rápidas transiciones ofensivas. La pausa de hidratación a los 22 minutos reflejó además las exigentes condiciones climáticas bajo las que se disputó el encuentro.

A los 32 minutos, Brasil volvió a rozar el segundo gol. Vinicius Júnior desbordó por la izquierda y asistió a Raphinha, quien definió de primera, pero nuevamente se encontró con una gran intervención de Bono.

Un final intenso

En los minutos finales, el partido ganó dramatismo. Brasil tuvo una última oportunidad en tiempo de descuento a través de Danilo Santos, cuyo remate fue contenido por el arquero marroquí. Del otro lado, Marruecos también dispuso de una chance clara para quedarse con la victoria, pero el guardameta brasileño respondió con seguridad para evitar la caída de su arco.

Con Bono como gran figura y ambos equipos mostrando ambición hasta el último minuto, el empate terminó reflejando el equilibrio de un encuentro intenso y entretenido, que dejó buenas sensaciones tanto para Brasil como para Marruecos.