Homicidio de Lautaro Flores: "Asesinó a mi hijo y tiene que estar tras las rejas", dijo su mamá

La causa por el homicidio de Lautaro Flores avanza hacia el juicio oral, pero una nueva denuncia presentada por su madre, Jorgelina Soto , puso nuevamente en discusión las condiciones de detención de la imputada .

La mujer aseguró que la acusada habría incumplido el arresto domiciliario al asistir a un partido de Gimnasia de Jujuy y reclamó que sea trasladada a una unidad penitenciaria. Las declaraciones se conocieron luego de la audiencia de control de la acusación, en la que la Justicia admitió la acusación fiscal por homicidio simple y las pruebas presentadas por las partes. Además, se resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de la imputada, quien continuará bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La madre de Lautaro Flores explicó que recibió material que, según sostiene, demostraría que la acusada salió de su vivienda pese a tener una medida judicial que se lo impide. "Me estuvieron llegando fotos, me estuvieron llegando también un video . Hubo también una llamada al 911. Ayer nos dirigimos a la Fiscalía para hacer una ampliación de denuncia porque se rompió la domiciliaria, el beneficio, porque es un beneficio lo que le dieron a la que asesinó a mi hijo", expresó Soto.

Según relató, presentó ante la Fiscalía los archivos que recibió, aunque reconoció que en el video no se distingue claramente a la persona señalada. También indicó que una de las fotografías habría sido publicada en redes sociales y eliminada pocos segundos después. "La foto que realmente está con otra implicada también en el caso de mi hijo la borraron a los segundos que la subieron ", afirmó.

Caso Lautaro Flores

"No sería la primera vez que sucede esto"

La mujer también aseguró que recibió información sobre otro presunto episodio en el que la imputada habría sido vista circulando en una motocicleta junto a otra joven. De acuerdo con su relato, una persona habría intentado dar aviso a la Policía, pero no habría obtenido una respuesta favorable. Por este motivo, anticipó que realizará una nueva ampliación de denuncia.

"Voy a volver otra vez a hacer otra ampliación de denuncia porque una chica la detuvo en la calle. Andaba también con esta chica en una moto, donde se llamó a la Policía y la Policía no quiso dar lugar", sostuvo. En ese sentido, cuestionó la continuidad del beneficio de la prisión domiciliaria y pidió explicaciones a las autoridades judiciales.

"No sería la primera vez que sucede esto y yo quiero que las fiscalías, quiero que el doctor Spinasi me dé una respuesta, que ellos investiguen por qué tantos privilegios", manifestó. Por el momento, estas situaciones forman parte de las denuncias realizadas por la familia y deberán ser verificadas por la Justicia.

La mamá de Lautaro Flores pidió colaboración para conseguir pruebas

Soto solicitó la colaboración de las personas que asistieron al partido de Gimnasia de Jujuy del domingo, con el objetivo de obtener imágenes que permitan establecer si la imputada estuvo presente en el estadio. "A todos los que me están escuchando que fueron al partido el domingo, todo el mundo se saca fotos, sube a sus redes, hace videos. Si tienen algo, si me pueden ayudar para que se le quite el beneficio de la prisión domiciliaria", pidió.

La madre de la víctima insistió en que la acusada debería permanecer detenida en una unidad penitenciaria mientras se desarrolla el proceso judicial. "Ella no robó, que también es un delito, pero acá es grave la vida de mi hijo. Ella lo mató a mi hijo, ella asesinó a mi hijo y tiene que estar tras las rejas", expresó.

La Justicia prorrogó por 60 días la prisión preventiva domiciliaria

La audiencia de control de la acusación estuvo presidida por el juez Gastón Mercau, mientras que la investigación por el homicidio se encuentra a cargo del fiscal Aldo Lozano. Durante la instancia judicial se admitieron las pruebas testimoniales e instrumentales presentadas por el Ministerio Público de la Acusación, así como las ofrecidas por la querella y la defensa.

A pesar del planteo realizado por la madre de la víctima, se dispuso extender por otros 60 días la prisión preventiva de la imputada bajo la modalidad de arresto domiciliario. En paralelo, la Fiscalía investigará el presunto incumplimiento mediante el análisis de cámaras de seguridad, la recepción de testimonios y un informe solicitado al Patronato de Liberados, organismo encargado de controlar el cumplimiento de la medida.

Si se comprueba que la acusada incumplió las condiciones impuestas, el Ministerio Público de la Acusación podrá solicitar que se revoque la modalidad domiciliaria y que sea trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario.

El juicio a la espera de una fecha

Con la acusación por homicidio simple y las pruebas admitidas, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia el debate oral. Ahora resta que la Oficina de Gestión Judicial establezca la fecha del juicio, mientras continúa la investigación sobre los presuntos incumplimientos denunciados por la familia de Lautaro Flores.