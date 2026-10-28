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28 de octubre de 2026 - 19:34
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: este jueves habrá restricción de tránsito en calle José de la Iglesia

La medida regirá este jueves por trabajos de Agua Potable de Jujuy. El tránsito estará reducido a media calzada durante tres horas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Calle José de la Iglesia.

Calle José de la Iglesia.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este jueves 29 de octubre habrá una restricción vehicular a media calzada sobre calle José de la Iglesia, entre Santiago del Estero y Dorrego, debido a trabajos que realizará personal de Agua Potable de Jujuy.

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La medida estará vigente entre las 14 y las 17 horas y afectará la circulación en ese tramo de la ciudad durante el desarrollo de las tareas.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, indicaron que la restricción será parcial, por lo que el tránsito continuará habilitado a media calzada.

Restricción durante tres horas

Cambios en el tr&aacute;nsito (Foto ilustrativa)

Cambios en el tránsito (Foto ilustrativa)

Los trabajos estarán concentrados sobre calle José de la Iglesia, específicamente en el sector comprendido entre Santiago del Estero y Dorrego.

Durante ese período, los vehículos deberán circular por el espacio habilitado mientras el personal desarrolla las obras previstas. La restricción comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 17 horas del jueves 29 de octubre.

Recomiendan circular con precaución

Ante la reducción de la calzada, desde el municipio solicitaron a quienes transiten por el sector hacerlo con máxima precaución.

La recomendación apunta especialmente a los conductores que circulen por José de la Iglesia durante el horario en el que se desarrollarán las obras.

Una vez finalizados los trabajos previstos por Agua Potable de Jujuy, se espera que la circulación vuelva a desarrollarse con normalidad en el tramo afectado.

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