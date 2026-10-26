Tránsito restringido por obras en dos esquinas del centro de San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde el miércoles 28 de octubre se implementarán restricciones a la circulación vehicular en dos intersecciones del centro , debido a trabajos de reparación de bocacalles. Durante las tareas, el tránsito permanecerá habilitado a media calzada y se suspenderá temporalmente el estacionamiento en distintos sectores.

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Los trabajos estarán a cargo de las áreas correspondientes de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte municipal, y se desarrollarán en las esquinas de Senador Pérez y San Martín, y Senador Pérez y Belgrano.

En ambos puntos, los vehículos podrán circular a media calzada mientras se ejecuten las reparaciones, por lo que se recomienda prever posibles demoras y prestar atención a la señalización.

En esta intersección quedarán temporalmente fuera de servicio los boxes de estacionamiento identificados con los números 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628, 2629 y 2630 .

La restricción regirá mientras se desarrollen las tareas de reparación en el sector.

Senador Pérez y Belgrano: también restringen el estacionamiento

En la esquina de Senador Pérez y Belgrano se suspenderá el estacionamiento en los boxes 2645, 2646, 2647 y 2648.

Además, quedarán temporalmente inhabilitados los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas, identificados con los códigos P9220 al P9234.

Recomendaciones para circular por la zona

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y tener en cuenta las modificaciones al momento de transitar por estas intersecciones.

Las restricciones comenzarán el miércoles 28 de octubre y se mantendrán durante la ejecución de las obras de reparación.