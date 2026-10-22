Corte total en la Ruta Provincial 43 por obras en la Ruta Nacional 34

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó que desde este jueves 22 de octubre se implementa un corte total del tránsito en un tramo de la Ruta Provincial N° 43 , en la zona de empalme con la Ruta Nacional N° 34 , debido a trabajos de infraestructura vial.

La restricción se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre de 2026 y afectará a conductores particulares, empresas de transporte interurbano, colectivos urbanos y vehículos que circulen habitualmente por este sector.

La interrupción responde a las tareas finales de las obras de duplicación de calzada de la Ruta Nacional 34 y a la vinculación de los nuevos accesos con la Ruta Provincial 43 . Durante este período se realizarán trabajos de empalme y conexión de las calzadas en la intersección de ambas rutas, por lo que será necesario restringir completamente la circulación en el tramo intervenido.

Desde Seguridad Vial solicitaron a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación y utilizar las vías alternativas establecidas para evitar inconvenientes.

Corte total en la Ruta Provincial 43 por obras en la Ruta Nacional 34

Cuáles son los desvíos habilitados

Las autoridades informaron que la Ruta Nacional 1V66, conocida como autopista o acceso al aeropuerto, será la principal vía alternativa para los vehículos que necesiten circular por la zona.

Los desvíos previstos son los siguientes:

Desde Salta hacia La Ovejería y la Terminal de Perico: los conductores deberán utilizar la Ruta Nacional 1V66 (autopista/acceso al aeropuerto).

Desde la Terminal de Perico, La Ovejería, Los Lapachos y Monterrico hacia Salta o Tucumán: deberán circular por la Ruta Nacional 1V66 para conectar con la Ruta Nacional 34.

Estas modificaciones estarán vigentes durante el desarrollo de las tareas de vinculación vial, por lo que se recomienda prestar especial atención a la señalización del sector.

Corte total en la Ruta Provincial 43 por obras en la Ruta Nacional 34

Recomendaciones para circular por la zona de obras

Desde Vialidad Nacional difundieron una serie de medidas de seguridad destinadas a prevenir siniestros viales y garantizar el desarrollo de los trabajos. Entre las principales recomendaciones se encuentran respetar la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en el sector intervenido, evitar detenerse en el tramo de corte, no realizar sobrepasos y no circular por las banquinas.

También solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras. El corte estará vigente desde el 22 de octubre hasta el 12 de noviembre, por lo que se aconseja a quienes viajen entre Perico, Monterrico, Los Lapachos y las provincias de Salta y Tucumán prever posibles demoras y organizar sus traslados utilizando los desvíos establecidos.