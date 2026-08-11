La Ruta Provincial 43 en Jujuy permanecerá cortada cuatro meses: los motivos

La Ruta Provincial 43 en Jujuy permanecerá cortada cuatro meses

La Ruta Provincial 43 permanece cortada al tránsito vehicular hacia el oeste de la Ruta Nacional 34 debido al inicio de las obras para construir un nuevo puente sobre el arroyo Pozo Cavado.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que la interrupción comenzó este lunes 10 de agosto y se mantendrá durante el plazo estimado de ejecución de los trabajos, previsto en cuatro meses.

Por qué estará cortada la Ruta Provincial 43 El corte responde a los trabajos necesarios para avanzar con la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Pozo Cavado. Según informó Vialidad, la obra tiene como objetivo mejorar las condiciones de conectividad y seguridad vial en este sector de la provincia.

La Ruta Provincial 43 en Jujuy permanecerá cortada cuatro meses Durante el desarrollo de las tareas se garantizará el paso peatonal, aunque estará sujeto a las condiciones de seguridad establecidas para la obra.

Cuáles son los desvíos habilitados Para quienes circulen en vehículos, la DPV dispuso alternativas mientras permanezca interrumpido el tránsito sobre la RP 43. Hacia el Este, el desvío habilitado será por la Ruta Provincial 53. Para quienes deban dirigirse hacia el Oeste, la alternativa será circular por la Ruta Nacional 34. Desde Vialidad solicitaron a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización vial y seguir las indicaciones dispuestas en los accesos y sectores de desvío.

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