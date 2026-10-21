Robo millonario en El Carmen: hay tres detenidos con prisión preventiva

Tres de los cuatro hombres implicados por un robo ocurrido el 6 de octubre en la ciudad de El Carmen quedaron con prisión preventiva luego de una audiencia realizada este martes. La investigación continúa para establecer cómo se produjo el hecho y determinar las responsabilidades de los involucrados.
La causa está a cargo del fiscal Matías Guevara, de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Perico, quien trabaja junto con la Brigada de Investigaciones de El Carmen y el ayudante fiscal Damián Caro.
En el marco de las medidas ordenadas para avanzar con la investigación, el sábado se concretaron tres allanamientos en distintos puntos de El Carmen. Los procedimientos permitieron detener a cuatro hombres mayores de edad y secuestrar diferentes elementos considerados de interés para la causa.
Tras la audiencia realizada este martes, la Justicia dispuso la prisión preventiva para tres de los detenidos.
El hecho ocurrió en El Carmen.
Robo agravado y un vehículo bajo investigación
De manera provisoria, el hecho está siendo investigado como robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con escalamiento.
Uno de los elementos incorporados a la causa es un vehículo automotor que habría sido utilizado durante el robo y posteriormente para escapar del lugar.
Desde la Fiscalía indicaron que se logró reunir evidencia relevante para continuar avanzando en el expediente. Las tareas investigativas buscan ahora esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el robo del 6 de octubre y establecer el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.
La calificación legal que pesa actualmente sobre la causa es provisoria y la investigación permanece abierta mientras se incorporan nuevos elementos.
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