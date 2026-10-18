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18 de octubre de 2026 - 18:52
Jujuy.

Robo millonario en El Aguilar: se llevaron 6.200 dólares de la casa de una adulta mayor

Delincuentes ingresaron por una ventana a una vivienda de El Aguilar y robaron 6.200 dólares que estaban guardados bajo llave en un placard

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Robo millonario en El Aguilar: se llevaron 6.200 dólares de la casa de una adulta mayor

Robo millonario en El Aguilar: se llevaron 6.200 dólares de la casa de una adulta mayor

Un robo millonario ocurrió en una vivienda de El Aguilar, donde desconocidos sustrajeron 6.200 dólares estadounidenses de la casa de una adulta mayor. El hecho salió a la luz cuando la hija de la víctima encontró una ventana desplazada y descubrió que los ahorros familiares habían desaparecido.

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Descubrieron el faltante de los ahorros

La mujer llegó al domicilio de su madre y advirtió una irregularidad en una de las ventanas. Al notar que la abertura estaba desplazada de su marco, ingresó a la vivienda para revisar las pertenencias.

Al llegar al dormitorio, comprobó que faltaban 6.200 dólares que estaban guardados bajo llave en un placard. El mueble no presentaba daños ni signos de violencia, una particularidad que llamó la atención durante las primeras actuaciones.

Investigan cómo abrieron el placard

La ausencia de daños en la cerradura abre interrogantes sobre cómo los autores accedieron al dinero. Por el momento, no se confirmó de qué manera lograron abrir el mueble ni si tenían información previa sobre el lugar donde estaban guardados los ahorros.

Interviene la Brigada de Investigaciones

Tras la denuncia, tomó intervención la Brigada de Investigaciones de Humahuaca, que trabaja para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del robo.

La investigación incluye la búsqueda de posibles testigos y la toma de declaraciones para reconstruir lo ocurrido en la vivienda.

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