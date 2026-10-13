Cómo será el traslado de la camioneta robada en San Salvador de Jujuy y recuperada en Bolivia

Luego del hallazgo de la camioneta robada en San Salvador de Jujuy y hallada en Bolivia , a 15 kilómetros de Villazón, desde el Ministerio Público de la Acusación ( MPA ) se trabaja para la restitución de la misma a su titular y el posterior traslado hacía la Capital jujeña.

En ese sentido el Fiscal de L a Quiaca, Alberto Mendivil, dijo que “hoy se procedió a notificar al titular de la camioneta para que se haga presente en esta ciudad para ultimar algunos detalles de la entrega por parte de las autoridades de Bolivia”, ya agregó que ahora “se hicieron todos los pedidos formales y ahora las autoridades bolivianas dispondrá en los próximos días de la camioneta”.

En relación al traslado hacía la provincia de Jujuy, Mendivil sostuvo que “ el vehículo se entrega a Fiscalía y se pone a disposición de la Brigada de Investigaciones. Luego se verifica la camioneta y realizado ese trámite se procede a la entrega del titular quien ya puede disponer de su vehículo como disponga ”.

“ Estamos trabajando para que sea lo antes posible ”, dijo el Fiscal sobre cuando sería la entrega, “no quiero dar una fecha y que después no se cumpla pero estamos trabajando para que sea lo antes posible”, agregó el funcionario judicial.

“Difícilmente lo haga una sola persona”

Alberto Mendivil habló también de la banda que protagonizó el robo en Jujuy y posterior traslado hacía Bolivia y aseguró que “estamos en plena investigación” y aclaró que el único detenido es el que detuvo en Villazón “eso se dio porque lo agarraron en el lugar” y recordó que “nosotros no tenemos detenidos, hicimos allanamientos y estamos analizando la documentación que se halló”, aclaró el Fiscal.

Sobre el hecho en particular y las hipótesis con las que están trabajando, Mendivil dijo que “tiene que tratarse de algún grupo que se dedica a esto”, y agregó que “si la roban en Jujuy y la trasladan a Bolivia es un trabajo que tiene que estar medianamente planificado y difícilmente lo haga una sola persona, no es casual”.

Cómo fue el robo

El procedimiento fue informado el jueves 8 de octubre por medios bolivianos y se concretó a partir de una alerta sobre la circulación del vehículo en territorio de Bolivia. Con esa información, personal de la Unidad de Patrullaje y Acción Rápida (UPAR Delta), perteneciente al Comando de Frontera Policial de Villazón, inició tareas de búsqueda hasta localizar la camioneta.

Según la información difundida por las autoridades bolivianas, los efectivos recibieron un reporte sobre un vehículo de procedencia argentina que había sido denunciado como robado en la provincia de Jujuy. A partir de esos datos comenzaron los rastrillajes en diferentes sectores de Villazón hasta que lograron encontrarla en un área rural.

Además, los policías arrestaron a una persona presuntamente vinculada con el caso, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre su identidad ni sobre la participación que habría tenido en el traslado o la tenencia del vehículo.