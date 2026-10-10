La camioneta robada en San Salvador de Jujuy tendría conexión con personas de La Quiaca

Una investigación por el robo de una camioneta en San Salvador de Jujuy derivó en procedimientos judiciales en La Quiaca y en la localización del vehículo en territorio boliviano. El caso busca establecer si hubo personas vinculadas en la ciudad fronteriza que participaron en el hecho o en el posible traslado del rodado hacia Bolivia.

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Según la información de la investigación, el robo ocurrió el 7 de octubre, alrededor de las 8:30. A partir de la denuncia, se puso en marcha un trabajo coordinado entre fiscalías jujeñas, la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y autoridades bolivianas.

La causa quedó inicialmente a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 6, encabezada por el fiscal Emilio Alejandro Gurrieri.

En el marco de las averiguaciones, se estableció contacto con la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N.º 11 de La Quiaca, a cargo del fiscal Alberto Mendivil, con el objetivo de coordinar medidas para determinar si la camioneta había sido trasladada hacia la frontera.

De manera inmediata, se articuló un trabajo conjunto con las autoridades de Bolivia. Como resultado de las gestiones, el vehículo fue localizado a unos 15 kilómetros de Villazón, en territorio boliviano.

Dos allanamientos en La Quiaca

Como parte de la investigación, se realizaron dos allanamientos en distintos inmuebles de La Quiaca.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en una propiedad ubicada en una zona comercial, mientras que el segundo se llevó adelante en un depósito situado en las inmediaciones del río internacional, en el sector fronterizo entre Argentina y Bolivia.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron elementos electrónicos y documentación que serán analizados para determinar si guardan relación con el robo de la camioneta.

Buscan determinar posibles vinculaciones con el robo

Las medidas judiciales apuntan a reunir pruebas que permitan reconstruir cómo ocurrió el hecho, establecer el recorrido del vehículo después de la sustracción e identificar a las personas que podrían estar relacionadas con el caso.

La posible conexión de personas de La Quiaca con el robo es una de las líneas de investigación, aunque todavía deberá ser respaldada por los elementos reunidos durante los procedimientos.

Por el momento, no se informaron detenciones ni se precisaron otros detalles sobre los resultados de los allanamientos. La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y la coordinación entre las autoridades de ambos países.